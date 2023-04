Le top 3 des vélos électriques recommandés par Frandroid en avril 2023

Tout au long de l'année, la rédaction de Frandroid teste les vélos électriques nouveaux sur le marché. Avec le retour des beaux jours, notre équipe vous présente les trois références de vélos testés et approuvés par nos soins.

Avec le mois d’avril, les premiers jours ensoleillés commencent à poindre. C’est donc l’occasion idéale d’anticiper l’été et d’investir dans un vélo électrique. Si vous voulez avoir une meilleure vue du marché au global, nous vous recommandons la lecture de notre guide d’achat des meilleurs vélos électriques de 2023.

Parmi les références que nous allons vous présenter ici se trouvent un modèle Riese & Müller, un Gaya et un Moustache. Voici tout de suite les trois meilleurs vélos électriques que nous avons testés en avril 2023.

Riese & Müller Charger4 GT vario Le plus abouti

8 /10 Fiche produit Voir le test La conduite et le moteur Bosch

La conduite et le moteur Bosch Confortable

Confortable Excellente autonomie

La marque allemande Riese & Müller se distingue en proposant des vélos électriques plutôt haut de gamme. C’est le cas du modèle que nous avons pu tester, le Charger4 GT Vario. La construction du produit est très robuste malgré un gabarit plutôt imposant, mais surtout, 30 kg sur la balance qui ne conviendront pas à toutes et tous. C’est surtout sa conduite qui est à saluer grâce à l’utilisation du moteur Bosch. Il dispose d’une bonne stabilité et d’une adhérence à toute épreuve. Autre point et pas des moindres, l’autonomie de 70 km, très confortable. Reste un hic : le prix du vélo. Celui-ci est affiché à 5 799 euros sans options, soit un réel investissement. Toutefois, lors de son test, le Riese & Müller a récolté la note de 8/10… suffisant pour vous faire céder ?

Gaya Le Cargo Découvrez le vélo cargo

7 /10 Fiche produit Voir le test Idéal pour les débutants

Idéal pour les débutants Le design

Le design Son rapport qualité/prix

La marque française Gaya ambitionne de se lancer en présentant un vélo cargo électrique adressé au foyer pour les déplacements un peu plus importants. Avec son modèle justement nommé « Le Cargo », vous avez droit à un véhicule taillé pour les débutants. Si vous êtes un peu plus aguerris, la position de conduite du vélo vous apparaîtra par contre désagréable. Le vélo est doté d’un bouton d’accélération, idéal pour démarrer, ainsi que de tous les éléments nécessaires pour la sécurité, pour vous aider sur vos trajets. On peut tout de même regretter une autonomie un peu juste et un confort assez relatif pour les passagers. Avec l’équipement de série et le rapport qualité/prix, ce vélo cargo reste tout de même intéressant si vous avez 2 500 euros à investir. Pour en apprendre plus, lisez notre test complet du Gaya Le Cargo.

Moustache Samedi 28.5 Le meilleur vélo pour la ville

Constructeur incontournable dans l’univers des vélos électriques, la marque Moustache propose un nouveau modèle attractif pour la ville avec son Samedi 28.5. Il se révèle très confortable, tout en se payant le luxe d’avoir un joli design. Ce vélo électrique offre surtout une belle autonomie de 60 kilomètres qui peut vous être fort utile tout au long de la semaine. L’équipement de série présent est très satisfaisant. On peut cependant regretter que le constructeur n’y ait pas mis le meilleur moteur Bosch, ainsi qu’un prix de départ élevé à 3 600 euros. Le vélo électrique Moustache Samedi 28.5 a reçu la note de 7/10 lors de son test, mais reste largement recommandable.

