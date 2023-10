Le top 3 des meilleurs vélos électriques testés par Frandroid en octobre 2023

Vous avez envie de sauter le pas et de choisir un vélo à assistance électrique ? Chaque mois, Frandroid teste plusieurs modèles et vous en livre ses conclusions. Voici notre top 3 des meilleurs vélos électriques du mois testés par la rédaction.

Sur Frandroid, nos journalistes n’hésitent pas à mouiller le maillot. La preuve avec Grégoire qui a réalisé un périple tout au long d’un week-end pour étrenner un vélo électrique dans les conditions du réel. Une fois les tests réalisés, les modèles que nous vous recommandons sont sélectionnés par nos soins pour intégrer notre guide d’achat des meilleurs vélos électriques à acheter en 2023. Au programme pour ce papier : un vélo Decathlon, un VTC polyvalent et un vélo électrique pliable.

Decathlon LD 920 E Le meilleur vélo électrique de 2023

La marque Decathlon est l’un des acteurs incontournables sur le marché des vélos électriques avec plusieurs modèles. Le Decathlon LD 920 E est un petit bijou de construction avec des lignes esthétiques. Il est disponible en de nombreuses tailles pour s’adapter à la morphologie du plus grand nombre. Surtout, l’équipement de série est très complet avec un porte-bagage arrière, un garde-boue, une béquille ou encore des poignées ergonomiques. L’atout de ce vélo électrique réside dans son moteur OWURU capable de changer de vitesse selon le terrain et votre effort. C’est avant tout un véhicule taillé pour la ville, avec la capacité de se faufiler dans les petites rues sans effort. Le vélo électrique est capable d’encaisser une soixantaine de kilomètres d’autonomie, avec une batterie facile à transporter. Le prix du Decathlon LD 920 E débute à 2999 euros, c’est pour le moment une de nos plus grosse recommandation de vélo électrique en 2023. Pour en apprendre plus, lisez notre test du vélo Decathlon.

Winora Yucatan X8 Le VTC avec une immense autonomie

Polyvalent dans la conduite

Polyvalent dans la conduite Confortable

Confortable
130 kilomètres d'autonomie
Des freins pas premiums

Vous êtes à la recherche d’un vélo électrique polyvalent ? Le Winora Yucatan X8 est un modèle tout à fait capable à la ville en semaine, mais que l’on peut aussi emmener à la campagne le week-end. Pour ce faire, votre confort a été la priorité dans la construction avec un style VTT assumé. L’équipement de série accompagnant le vélo est quant à lui complet. Le point fort de ce modèle se loge dans son autonomie. Lors de notre essai, le Winora Yucatan X8 a pu tenir 132 kilomètres sur le mode Auto, qui permet de s’adapter à votre rythme. En conduite, il se révèle plutôt souple grâce au moteur Yamaha permettant au vélo de démarrer au quart de tour. Surtout la polyvalence permise par le modèle offre beaucoup de dynamisme en conduite. On regrette surtout l’absence de connectivité. Le Winora Yucatan X8 que nous avons testé sur Frandroid est affiché au prix de 3399 euros dans des boutiques spécialisés.

Ado Air 20 Le vélo pliable accessible

Acheter un vélo électrique pliable est une bonne idée pour ceux qui n’ont que peu d’espace pour ranger leur véhicule. Parmi les modèles disponibles sur le marché, l’Ado Air 20 est l’un de ceux à mettre en avant. Dans sa construction, ce dernier est aisément pliable même s’il laisse la batterie et la selle exposés. Une fois installé, votre position droite est idéale pour les trajets en ville, d’autant plus que le vélo électrique reste maniable et confortable. Le moteur de 250 W offre suffisamment de punch pour certaines aspérités de la route. Vous ne grimperez pas le Tourmalet, mais pour la plupart des villes en France, c’est suffisant. Enfin, dans des conditions optimales, vous pourrez atteindre les 60 kilomètres d’autonomie sans effort. Reste un point noir : les composants ne sont pas standardisés, ce qui est un problème pour d’éventuelles réparations. Si cela ne vous inquiète pas, l’Ado Air 20 qui a été testés par nos soins, est disponible pour 1399 euros.

