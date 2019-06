L’USB4 est la future norme du standard USB et promet beaucoup de nouveautés. Le projet avance et les appareils arriveraient en 2020.

En mars dernier, l’association USB-IF a dévoilé les caractéristiques de l’USB4. Ce nouveau standard, largement basé sur le Thunderbolt 3 d’Intel, promet des débits jusqu’à 40 Gbit/s en continuant d’utiliser le format USB Type-C.

Ce nouveau standard devrait être compatible nativement avec DisplayPort, HDMI, les anciens USB, le Thunderbolt 3 et d’autres protocoles comme le Power Delivery. Une bonne façon d’accomplir la promesse de l’USB Type-C, à savoir tout unifier avec un seul connecteur.

Les premiers appareils étaient à l’origine prévus pour sortir en 2021, le calendrier de l’USB-IF a finalement été avancé.

Une sortie prévue en 2020

Anandtech a pu rencontrer des représentants de l’USB-IF au Computex 2019. Ces derniers ont pu annoncer que les spécifications étaient arrivées à la version 0.7 et que le dossier avançait vite. Les premiers produits équipés en USB4 pourraient arriver dès la fin de l’année 2020.

La version finale des spécifications devrait sortir dès cet été, il faudra alors un peu plus d’un an pour lancer la production d’appareils compatibles et certifiés USB4. Le fait que l’USB4 soit basé sur le Thunderbolt 3 devrait accélérer la transition vers la nouvelle norme, surtout sur les ordinateurs portables.