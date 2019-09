L’USB-IF a annoncé la publication des caractéristiques officielles et définitives de l’USB4, le nouveau standard basé sur le Thunderbolt 3.

L’arrivée de l’USB Type-C devait simplifier les ports et câbles que l’on utilise tous les jours en unifiant tout les usages : vidéo, audio, données et alimentation. Finalement, la situation n’est pas si simple que cela, tous les câbles et connecteurs USB Type-C ne se valent pas, selon le standard sur lesquels ils sont basés.

Avec l’USB4, l’USB-IF veut une nouvelle fois unifier tout cela avec l’aide d’Intel et la technologie Thunderbolt 3 déjà populaire sur les PC. Après une première annonce en mars, la spécification finale a été publiée cette semaine avant l’ouverture de l’IFA 2019.

Débits jusqu’à 40 Gb/s

L’USB4 propose donc de créer un standard basé sur le Thunderbolt 3. On retrouve donc sans surprises les caractéristiques de cette technologie avec un débit maximal de 40 Gb/s ou une compatibilité avec le DisplayPort 1.4 (affichage jusqu’à 8 K). La norme se base toujours sur le connecteur USB Type-C et intègre une rétro compatibilité avec les normes USB 3.x et USB 2.0. Autrement dit, il sera bien sûr toujours possible de brancher un périphérique USB 2.0 comme une souris sur un port USB4 sans problème de compatibilité (autre que l’éventuel format du port lui-même).

La spécification impose également une compatibilité avec le Thunderbolt 3 pour les hub et les docks, mais pas pour les appareils ou les périphériques directement. Au même titre que le HDMI ou le DisplayPort, le Thunderbolt 3 utilise les caractéristiques d’alt-mode de l’USB type-C.