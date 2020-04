Qualcomm annonce Quick Charge 3+, une recharge très rapide pour smartphones abordables

Sur son blog officiel Qualcomm vient d’annoncer Quick Charge 3+, sa nouvelle technologie de recharge rapide. Avec cette nouvelle norme, le géant américain compte démocratiser la recharge rapide en la rendant accessible sur les smartphones abordables.

À défaut de pouvoir allonger l’autonomie des batteries au lithium, les géants de la tech développent des systèmes de recharge de plus en plus performants. On pense par exemple à la technologie Super VOOC d’Oppo. Mais pour utiliser un smartphone équipé de la recharge rapide en 2020, il faut encore s’orienter vers des modèles plutôt onéreux. Bonne nouvelle, grâce à Qualcomm, cette technologie sera bientôt accessible au plus grand nombre.

Quick Charge 3+ : 0 à 50% en 15 minutes

Le géant américain vient de dévoiler Quick Charge 3+, une technologie de recharge rapide conçue pour les smartphones abordables. Elle accompagne donc Quick Charge 4+, une technologie réservée aux modèles haut de gamme.

Qualcomm promet un gain de vitesse de 35% par rapport à la technologie précédente ainsi qu’une charge de 0 à 50% en à peine 15 minutes (il ne précise pas les conditions de test). Dans son billet de blog, l’américain explique par ailleurs que sa technologie réduit la chauffe de 9 degrés Celsius pendant une recharge.

Qualcomm démocratise la recharge rapide

L’entreprise américaine indique que la technologie Quick Charge 3+ sera disponible dans un premier temps sur les smartphones équipés des puces Snapdragon 765 et 765G (dérivé gaming). Néanmoins, aucune date précise n’a été divulguée. Par la suite, Qualcomm proposera ce système de recharge rapide sur des appareils équipés d’autres puces de son cru. Aussi, Quick Charge 3+ fonctionne avec les câbles USB Type-A vers USB Type-C standards. Reste à voir à partir de quelle puissance la technologie fonctionne. Pour rappel, le Quick Charge 3 fonctionne actuellement jusqu’à une puissance de 18 W tandis que le Quick Charge 4+ permet une recharge jusqu’à 27 W. logiquement le Quick Charge 3+ devrait donc proposer entre 18 et 27 W de puissance.

Le Xiaomi Mi 10 Lite Zoom, un modèle vendu en Chine mais indisponible en France pour le moment, accueillera en premier Quick Charge 3+. Mais au regard des smartphones d’entrée et de milieu de gamme équipés de puces Qualcomm, il ne fait aucun doute que Quick Charge 3+ devrait débarquer dans de nombreux modèles abordables.

Ainsi, Qualcomm permettra aux petits budgets d’accéder à un confort d’utilisation jusque-là réservé aux utilisateurs plus fortunés. On ne peut que saluer la démarche.