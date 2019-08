Acer multiplie les nouveaux moniteurs en ce mois d’août. Après les Nitro XV273X et Predator XN253Q X, deux écrans aux spécifications déjà aguicheuses, le constructeur coréen dévoile ses nouveaux Nitro XF2. Avec 25 et 27 pouces de diagonales respectives, ils affichent 240 Hz et un temps de réponse largement inférieur à 1 ms une fois leur fonction overdrive activée.

0,4 ms, c’est le temps de réponse qu’Acer annonçait pour son Predator XN253Q X. Pour atteindre ce seuil proprement sidérant, l’activation d’un mode overdrive est toutefois nécessaire. Il en va de même pour les Nitro XF252Q (25 pouces) et XF272X (27 pouces), qui pourront même faire mieux en rabaissant leur temps de réponse natif de 1 ms à respectivement 0,3 et 0,2 ms gris à gris au travers de ce même mode. De quoi les placer d’office parmi les dalles les plus réactives du marché à l’heure où nous rédigeons ces lignes.

Nitro XF2 : deux moniteurs 1080p pratiquement identiques annoncés à 350 et 450 dollars

Au delà de leur taille et de temps de réponse différents en boost, les deux nouveaux moniteurs d’Acer disposent d’une fiche technique très semblable. On retrouve ainsi dans les deux cas une dalle TN (Twisted Nematic) 1080p capable d’une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz. Les Nitro XF252Q et XF272X profitent l’un comme l’autre d’une luminance fixée à 400 cd/m2, pour un contraste statique annoncé à 1 000:1 par Acer. Ils supportent en outre le standard HDR 10, ainsi que la technologie de VRR AMD FreeSync. Les angles vision, enfin, sont calés à 170 degrés horizontaux et 160 degrés verticaux.

Côté connectique, les Nitro XF2 se contentent de deux ports HDMI et d’une entrée DisplayPort. Deux haut-parleurs de 2 Watts sont aussi intégrés. Compte tenu de leur faible puissance, ils ne serviront qu’en dépannage.

Nous manquons pour l’instant de détails quant à l’arrivée des Nitro XF252Q et XF272X en Europe, mais le modèle 25 pouces est déjà disponible aux États-Unis pour 350 dollars. Acer parle d’un lancement plus tard dans le mois pour la variante 27 pouces, qui sera pour sa part proposée à un tarif conseillé de 450 dollars.

Rappelons que le Predator XN253Q X, qui profite de spécifications similaires, mais avec une connectique plus généreuse, est disponible en précommande à 499,99 dollars.