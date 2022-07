La partie consacrée aux Bons Plans fait peau neuve sur Frandroid

Sur Frandroid, on informe, on teste et on recommande des objets high-tech, que ce soit via des guides d'achats ou des bons plans. Cette dernière catégorie est une partie importante pour nous, car elle permet de vous conseiller les meilleurs produits aux meilleurs prix. Et dès aujourd'hui, des nouveautés arrivent pour encore mieux vous aiguiller.

Depuis plus de dix ans, Frandroid vous propose du contenu de qualité quel que soit le sujet traité sur le monde de la Tech et les bons plans ne font pas exception à cette règle. Cette partie a grandement évolué avec le temps et elle continue de le faire aujourd’hui pour toujours mieux répondre à vos attentes et vos besoins.

C’est quoi un bon plan sur Frandroid ?

L’équipe dédiée aux bons plans sur Frandroid est complètement indépendante sur le choix des offres à traiter ou à mettre en avant sur le site, tout comme c’est le cas lors de la rédaction de nos tests par exemple. Lorsque l’on choisit un produit en promotion, c’est tout simplement parce qu’il est encore plus recommandable qu’il ne l’était déjà à son lancement. Bien souvent, ce sont des produits que l’on a testés et vous pouvez alors lire notre avis complet correspondant pour avoir plus d’informations avant de faire votre achat. Et lorsque ce n’est pas (encore) le cas, ce sont tout de même des produits affectionnés par l’ensemble de la rédaction et pour lesquels nous vérifions les tests déjà publiés (en France comme à l’étranger) et les retours clients.

Du sponso, non ! De l’affiliation, oui !

Les articles de la section Bons Plans ne sont jamais, ô grand jamais, sponsorisés. Cette indépendance nous permet de rester totalement transparents avec vous, nos lecteurs et nos lectrices, et de vous proposer uniquement du contenu que nous estimons de qualité. De plus, l’équipe chargée de rédiger les articles sponsorisés de Frandroid est indépendante de l’équipe rédactionnelle de Frandroid, à la grande différence des personnes chargées des Bons Plans, qui n’est par ailleurs motivée par aucun objectif de chiffres d’affaires via l’affiliation afin de rester complètement neutre.

Concernant l’affiliation, les liens redirigeant vers les sites marchands tels qu’Amazon, la Fnac, Darty, Boulanger, Rue du Commerce et beaucoup d’autres sont parfaitement visibles et distinctifs grâce à une petite icône en forme de sac à la fin du lien. Le principe est simple : nous touchons une petite commission dans le cas où vous achèteriez un produit que l’on vous a recommandé, indépendamment du produit choisi, sans que cela impact le prix d’achat pour vous, évidemment.

Quelles nouveautés pour les Bons Plans sur Frandroid ?

Lors de la refonte du site en fin d’année 2019, la page Bons Plans avait intégralement été repensée, mais nous avons voulu aujourd’hui aller encore plus loin afin de vous proposer des contenus toujours pertinents et mieux agencés.

Tout d’abord, vous retrouverez en tête de gondole les 3 meilleurs articles des 7 derniers jours :

Si vous descendez un peu, vous pourrez apercevoir ensuite le dernier article publié pour chaque catégorie : audio, pc portables, tablettes, smartphones, TV, objets connectés, gaming, mobilité et forfait mobile. En cliquant sur l’une des catégories, vous pourrez donc retrouver tous les bons plans de la catégorie souhaitée.

Sur la droite, vous pourrez même retrouver tous les marchands, tels qu’Amazon, Cdiscount, Boulanger, Fnac, Darty, Rue du Commerce, etc. Vous aurez ainsi accès à une page dédiée réunissant uniquement les articles qui proposent des offres chez votre e-commerçant préféré.

Un peu plus bas, ça ne change pas et vous aurez un aperçu de tous les derniers bons plans publiés sur Frandroid par ordre chronologique.

Voilà qui devrait vous permettre de ne rater aucun bon plan high-tech. N’hésitez pas à mettre cette page en favoris.

