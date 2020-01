Frandroid en 2020 : une nouvelle aventure s’ouvre avec vous

La nouvelle année débute, et il est l'heure de tourner une nouvelle page, avec un bilan et de nouvelles résolutions.

Une nouvelle année vient de se terminer et 2020 nous tend désormais ses bras. Aussi, toute l’équipe de Frandroid se joint à moi pour vous souhaiter à vous, chers lecteurs, une belle et heureuse année, pleine de moments heureux et d’objets high-tech fabuleux qui vous émerveilleront.

2019 se termine en fanfare

Lorsque nous nous retournons pour regarder les 364 jours qui viennent de s’écouler, nous y voyons énormément de bonnes choses. 2019 aura été pour nous une année charnière, mais ça, vous le savez déjà.

Durant cette année, nous avons eu l’occasion de suivre de nombreuses actualités palpitantes, de couvrir des salons pleins de nouveautés impressionnantes, mais aussi de tester énormément de produits, qu’ils soient exceptionnels, de simples itérations ou à peine intéressants. On a vu les premiers smartphones pliables, des téléviseurs 8K, une agitation au niveau du cloud gaming, et bien plus encore. Mais 2019 a été bien plus que cela pour nous.

Cette année, notre chaîne YouTube a dépassé les 200 000 abonnés, et nous ne vous remercierons jamais assez pour cela. Nous avons eu l’occasion d’essayer plusieurs formats, plusieurs concepts, et les avons adaptés en fonction de vos retours et de vos critiques afin de rendre nos vidéos toujours plus plaisantes à regarder.

Et bien sûr, cela ne vous aura pas échappé, en 2019, FrAndroid est devenu Frandroid. Je ne vais pas vous rechanter la chanson (pour cela, écoutez le dernier épisode de notre podcast Salut Techie), vous la connaissez déjà, mais nous voulions que notre design colle davantage à notre ligne éditoriale et à nos ambitions.

De grandes ambitions

Ce nouveau design lancé le 10 décembre 2019 est un premier pas dans cette direction, mais ce n’est certainement pas le dernier et 2020 sera pour nous l’occasion de parcourir encore bien du chemin.

Tout d’abord, au niveau technique. Voyez cette version de Frandroid comme la première itération d’une nouvelle ère. Nous avons encore beaucoup d’idées pour améliorer le site et ajouter des fonctionnalités qui vous seront utiles au cours des 12 prochains mois. Vous avez d’ailleurs été nombreux à nous en proposer et, si nous ne pouvons pas répondre à chacun d’entre vous, nous vous lisons avec attention et prenons bonne note de vos demandes.

On vous l’a promis, le thème sombre est le premier chantier qui verra le jour en 2020 sur Frandroid, et vous pouvez même d’ores et déjà en profiter sur notre application.

Je ne vais pas vous gâcher la surprise ici, mais nous prévoyons encore de nombreux changements par la suite pour améliorer l’ergonomie du site ainsi que l’agencement des informations, avec toujours le même but en ligne de mire : que vous preniez du plaisir à lire Frandroid.

Bien sûr, ce travail ne se fera qu’avec vous ! N’hésitez pas à toujours nous donner votre avis, qu’il soit positif ou négatif, tant qu’il est constructif.

Toujours plus de contenu

Frandroid est une équipe composée de journalistes et de journalistes produits dédiés pour vos dégoter les meilleures affaires sur vos appareils préférés, mais aussi de pigistes qui viennent de plus en plus régulièrement renforcer nos rangs et accentuer notre spécialisation sur certains domaines. Vous l’avez remarqué, notre ligne éditoriale comporte aujourd’hui une variété bien plus large de sujets et ces spécialistes nous aideront à les traiter avec toujours le même sérieux et la volonté de vous apporter une information intéressante.

Pour autant, nous n’oublions ni nos premiers amours ni nos lecteurs fidèles. Le nouveau Frandroid est segmenté de telle sorte que vous puissiez trouver une page qui correspond à l’actualité que vous souhaitez lire, et nous n’abandonnerons pas notre exhaustivité sur l’actualité des smartphones pour traiter ces nouvelles thématiques. En revanche, notre équipe va continuer de s’agrandir en 2020 pour suivre le rythme effréné des nouvelles annonces high-tech.

Autant vous dire que cette année 2020 nous excite autant pour l’actualité high-tech qui devrait marquer chacun des 12 mois à venir, mais aussi pour toutes ces petites améliorations que nous allons pouvoir apporter au site et pour tous ces projets que nous avons en tête, parfois depuis plusieurs années, et que nous allons pouvoir concrétiser maintenant que FrAndroid est devenu Frandroid.

Une nouvelle fois, toute l’équipe de Frandroid vous souhaite une excellente année 2020, car sans vous, nous ne serions rien.