FrandroidOffreMoi un casque et une manette pour jouer

25e et dernier jour de notre calendrier de l'Avent #FrandroidOffreMoi. Pour clôturer notre concours, nous proposons de gagner une manette et un casque pour jouer aux jeux vidéo.

Ça y est ! Nous sommes le 25 décembre ! Joyeux Noël ! Voici donc venu le moment d’ouvrir la dernière case de notre calendrier de l’Avent #FrandroidOffreMoi. Le concours a lieu sur nos réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram.

Jour 25 : une manette et un casque Snakebyte

Pour ce jour de Noël, nous vous proposons un pack Snakebyte comportant deux produits à destination des gamers : une manette Game:Pad 4S et un casque Head:Set 5.

Avec ça, vous profiterez du kit ultime pour jouer confortablement à vos jeux favoris. Et oui, le père Noël est sans doute un gamer lui aussi.

Comment gagner cette manette et ce caque gaming

Sur Twitter

Pour tenter de gagner ce dernier lot de notre calendrier de l’Avent, vous pouvez tenter votre chance sur Twitter en postant le message « #FrandroidOffreMoi le pack Snakebyte », en retweetant et likant notre tweet et en suivant les comptes de Frandroid et de Snakebyte Gear.

CONCOURS JOUR 25 🎁 Gagnez le casque HEAD:SET 5 & la manette GAME:PAD 4S de Snakebyte 🎮 🎧 Pour participer :

1️⃣ Tweet #FrandroidOffreMoi le pack Snakebyte

2️⃣ RT + Like

3️⃣ Follow @Frandroid + @snakebytegear TAS 27/12 🎉 pic.twitter.com/cs51NOcIgx — Frandroid (@Frandroid) December 25, 2021

Sur Instagram

Pour participer au concours sur Instagram, il faut mentionner une personne qui est accro aux jeux vidéo, liker notre post et s’abonner aux comptes de Frandroid et de Snakebyte Gear.

Sur Facebook

Sur Facebook, dites-nous simplement qui est accro aux jeux vidéo.

Dès le 27 décembre, nous procéderons au tirage au sort !

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.