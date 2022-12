FrandroidOffreMoi une enceinte connectée vintage

Jour 3 du calendrier de l'Avent et de notre concours #FrandroidOffreMoi. Aujourd'hui, on vous explique comment participer sur nos réseaux sociaux pour essayer de remporter une enceinte connectée au look rétro.

On continue sur notre belle lancée avec le troisième jour de notre calendrier de l’Avent et de notre concours #FrandroidOffreMoi que nous organisons sur nos réseaux sociaux. Aujourd’hui, c’est une enceinte portable particulièrement rétro que nous vous proposons de gagner sur Facebook, Instagram et Twitter.

Jour 3 : une enceinte connectée au look vintage

La troisième case de notre calendrier s’ouvre sur la Radio iStream 3L de Roberts Radio. C’est donc une enceinte connectée que vous pourrez utiliser avec un service de streaming musical. La marque précise en effet que son appareil est « compatible avec Deezer, Spotify Connect, Tidal et Amazon Music ». Vous pouvez aussi compter sur l’assistant Alexa d’ailleurs.

Voilà pour la partie assez classique. Mais c’est surtout le look de l’iStream 3L qui lui permet de se démarquer. Si vous êtes fan du style vintage, alors cet appareil est vraiment fait pour vous. Ça tombe bien, vous pouvez essayer de la gagner.

Comment gagner cette enceinte connectée ?

Sur Twitter

Sur Twitter, vous pouvez tenter votre chance en retweetant et likant notre publication et en tweetant avec le hashtag #FrandroidOffreMoi et le nom de l’enceinte (iStream 3L). Pensez aussi à suivre les comptes de Frandroid et de Roberts Radio UK.

#CONCOURS JOUR 3🎄

Gagnez une radio iStream 3L ✨ Pour participer :

1️⃣ Tweet #FrandroidOffreMoi + iStream 3L

2️⃣ RT + Like

3️⃣ Follow @Frandroid + @RobertsRadioUK 1 Gagnant ! Augmentez vos chances sur Facebook et Instagram :) pic.twitter.com/d8wX6s7IZ6 — Frandroid (@Frandroid) December 3, 2022

Sur Instagram

Sur Instagram, pour essayer de remporter le lot, il faut taguer deux amis avec qui vous pourriez danser en écoutant de la musique, partagez notre publication en story et vous abonner aux comptes de Frandroid et de Roberts Radio FR.

Sur Facebook

Sur Facebook, commentez notre publication en disant quelle raido vous écouteriez avec cette enceinte.

Rendez-vous le 26 décembre pour le tirage au sort ! Bon courage !

