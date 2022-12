FrandroidOffreMoi le meilleur casque Bluetooth du moment

Le calendrier de l'Avent Frandroid continue ! Pour ce septième jour, nous vous offrons un casque Bluetooth Sony WH-1000xM5, une référence incontournable sur le marché.

Septième jour de décembre, mais nous ne nous reposons pas pour autant ! Le calendrier de l’Avent #FrandroidOffreMoi continue avec un très beau cadeau. Aujourd’hui, c’est le casque Bluetooth Sony WH-1000xM5 que vous avez l’occasion de gagner sur nos réseaux sociaux.

Jour 7 : un casque Bluetooth Sony WH-1000xM5

Le Sony WH-1000xM5 est le dernier casque sans fil haut de gamme du constructeur. Il reprend la signature sonore de la marque, à la fois précise et punchy, tout en améliorant encore un peu plus sa réduction de bruit active, faisant de lui l’un des meilleurs casques Bluetooth du moment, si ce n’est le meilleur.

Il n’est évidemment pas sans défaut (aucun ne l’est), et on pourrait par exemple qu’il soit impossible de le replier sur lui-même. Toujours est-il que lors de notre test, nous avons été conquis par le Sony WH-1000xM5 qui se montrait toutefois un poil cher par rapport à son prédécesseur toujours aussi efficace en 2022.

Nous retirons aujourd’hui ce point négatif qu’est son prix en vous proposant de gagner le Sony WH-1000xM5 !

Comment gagner le Sony WH-1000xm5

Twitter

Pour participer au concours sur Twitter, vous pouvez liker et retweeter le tweet ci-dessous et en y répondant avec le hashtag #FrandroidOffreMoi. Pour gagner, il faudra en outre être abonné aux comptes de @Frandroid et de @SonyFrance.

https://twitter.com/Frandroid/status/1600521055788990464

Instagram

Pour gagner sur Instagram, c’est presque pareil ! Suivez @Frandroid_off et @Sony.France, puis repartagez le post ci-dessous en story et taguez deux amis qui rêvent de ce casque dans les commentaires.

Facebook

Pour tenter votre chance sur Facebook, likez la page de Frandroid et taguez un ami que vous n’aimeriez plus entendre dans les commentaires du post ci-dessous.

Et si vous souhaitez avoir plus de chances de gagner, essayez de jouer sur les trois réseaux sociaux !

