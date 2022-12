FrandroidOffreMoi un casque, des écouteurs et un micro

Le concours #FrandroidOffreMoi continue avec, cette fois-ci, trois cadeau Epos à gagner pour cette 13e case du calendrier de l'Avent. Voici comment gagner un casque, des écouteurs et un micro.

Nous sommes le 13 décembre et nous entrons dans la seconde moitié du calendrier de l’Avent. Avec le concours #FrandroidOffreMoi, chaque jour est l’occasion de remporter un joli lot. Aujourd’hui, vous pouvez faire gagner un casque, des écouteurs et un micro. Tous de la marque Epos.

Jour 13 : un casque, des écouteurs et un micro

Le cadeau du jour est placé sous le signe de l’audio. La marque de gaming Epos n’a pas voulu choisir et nous permet d’offrir trois produits. Un casque de gaming H3Pro Hybrid pour jouer confortablement à vos jeux préférés. Des écouteurs GTW 270 Hybrid pour vos jeux en excursion. Et ce n’est pas tout. Pour les streameurs et streameuses en herbe, vous avez aussi la possibilité de gagner un micro B20.

Avec ça, vous aurez la panoplie parfaite.

Comment gagner ce pack casque+écouteurs+micro

Sur Twitter

Pour participer au concours sur Twitter, il y a trois étapes :

tweeter « #FrandroidOffreMoi casque + écouteurs + micro EPOS » ;

retweeter et liker notre tweet ;

suivre les comptes de Frandroid et d’Epos Audio Gaming.

#CONCOURS JOUR 13 ✨

Gagnez un Casque H3Pro Hybrid (vert), des écouteurs GTW 270 Hybrid et un micro B20 EPOS 🤶 Pour participer :

1️⃣ Tweet #FrandroidOffreMoi + casque + écouteurs + micro EPOS 2️⃣ RT + Like

Sur Instagram

Les règles sur Instagram sont simples. Il faut taguer deux personnes qui adorent la tech, partagez le post en story et s’abonner aux comptes de Frandroid et d’Epos Audio Gaming.

Facebook

Sur Facebook, pour avoir une chance de remporter ce lot, il faut nous décrire votre setup en commentaires.

Le tirage au sort aura lieu le 26 décembre 2022.

