FrandroidOffreMoi des écouteurs Nothing ear (stick)

Pour le 15e jour du calendrier de l'Avent, nous vous faisons gagner des écouteurs sans fil Nothing ear (stick). Voici comment tenter votre chance sur nos réseaux sociaux avec le concours #FrandroidOffreMoi.

Eh bien, notre calendrier de l’Avent continue d’avancer sereinement. Nous voici déjà au 15e jour et, une fois encore, il y a un joli cadeau à gagner avec le concours #FrandroidOffreMoi sur Facebook, Instagram et Twitter. À l’honneur, on trouve donc des écouteurs sans fil, les Nothing Ear (stick).

Jour 15 : des Nothing ear (stick)

Les ear (stick) sont les produits les plus récents de la marque Nothing fondée par Carl Pei (ex OnePlus). Ces écouteurs marquent les esprits par leur design très particulier, notamment au niveau du boîtier de recharge qui consiste en un cylindre longiforme. Les embouts eux-mêmes, tout en transparence, attirent forcément l’œil.

Au-delà, il faut saluer le très bon confort d’utilisation au niveau des oreilles, la belle autonomie proposée ou encore la large scène sonore. Lancés à 119 euros en France, ces Nothing ear (stick) pourraient être gratuits pour vous grâce à notre concours.

Comment gagner ces écouteurs sans fil

Sur Twitter

Jouez sur Twitter en tweetant avec le hashtag #FrandroidOffreMoi et en mentionnant le nom du produit, Nothing ear (stick). Il faut aussi retweeter et liker notre publication et suivre les comptes de Frandroid et de Nothing.

Sur Instagram

Pour essayer de gagner le cadeau sur Instagram, il faut taguer une personne qui vous emprunterez ces écouteurs. Partagez aussi le concours en story et n’oubliez pas de vous abonner aux comptes de Frandroid et de Nothing.

Sur Facebook

Sur Facebook, dans les commentaires de notre publication, il faut expliquer pourquoi vous souhaitez remporter ces écouteurs.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.