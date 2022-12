FrandroidOffreMoi une console pour le rétrogaming

L'heure est au rétrogaming et à la nostalgie avec notre nouveau lot du calendrier de l'Avent et du concours #FrandroidOffreMoi sur les réseaux sociaux. En participant, vous pouvez donc gagner une console Evercade Exp.

Allez, on continue le calendrier de l’Avent qui ne faiblit pas ! Aujourd’hui, on s’aventure dans l’univers du gaming et plus précisément du rétrogaming ! Eh oui nous faisons gagner une console de jeux au bon goût de nostalgie avec le concours #FrandroidOffreMoi sur Facebook, Instagram et Twitter.

Jour 19 : une console pour le rétrogaming

Le lot de la 19e case de notre calendrier de l’Avent est une console Evercade Exp. Celle-ci est portable et propose, par défaut, 18 jeux « à l’ancienne » signés CapCom. Comptez donc sur Street Fighter II: Hyper Fighting, Mega Man, Final Fight, Ghouls ‘n Ghosts, Strider ou encore Breath of Fire.

Vous aurez ensuite la possibilité de profiter de 380 jeux via des cartouches mises en vente par Evercade. L’écran IPS propose une diagonale de 4,3 pouces pour une définition de 800 x 480 pixels. La batterie promet 4 à 5 heures d’autonomie tandis que vous pouvez aussi compter sur une compatibilité Wi-Fi et des connectiques USB-C et HDMI.

Comment gagner cette console portable

Sur Twitter

Participez sur Twitter en suivant trois étapes. Tweetez « #FrandroidOffreMoi une console Evercade EXP ». Retweetez et likez notre publication. Suivez les comptes de Frandroid et de Just For Games FR.

#CONCOURS JOUR 19 🎁

Gagnez une Console Evercade EXP 🎮 Pour participer :

1️⃣ Tweet #FrandroidOffreMoi + console evercade EXP

2️⃣ RT + Like

3️⃣ Follow @Frandroid + @JustForGames_FR pic.twitter.com/3J2jeyRJbc — Frandroid (@Frandroid) December 19, 2022

Sur Instagram

Sur Instagram, tentez votre chance en taguant deux personnes qui auraient bien besoin de retrouver un peu de nostalgie vidéoludique. Il faut aussi partager dans votre story et vous abonner à Frandroid et Just For Games FR.

Sur Facebook

Vous sentez la bonne fortune poindre sur Facebook ? Répondez à notre publication en nous disant simplement à quel jeu vous aimeriez rejouer.

Date du tirage au sort : le 26 décembre. Ça se rapproche !

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.