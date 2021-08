Les prix des AirPods Pro et AirPods 2 sont actuellement en chute libre sur Cdiscount

À quelques semaines de la Keynote d'Apple, certains produits de la marque voient leur prix chuter. Après les iPhone 12, ce sont les écouteurs true wireless qui profitent d'une belle réduction sur le site Cdiscount.

Si les écouteurs sans fils de la marque à la Pomme vous font de l’œil depuis un moment, Cdiscount pourrait bien vous donner envie de craquer ! Retrouvez les AirPods 2 avec leur bon rendu audio, ou encore les AirPods Pro dotés de la réduction de bruit active à un prix plus avantageux.

Ce qu’il faut retenir des AirPods 2

Son appairage immédiat avec son iPhone

La possibilité d’utiliser Siri sans iPhone

Son rendu audio et sa bonne autonomie

Sa compatibilité avec les appareils Android

Habituellement au prix de 179 euros, les Apple AirPods 2 sont actuellement en promotion à 109,99 euros sur Cdiscount. Vous pouvez également les retrouver au même prix sur Amazon.

Si vous souhaitez absolument vivre une expérience sans fil, sachez que les AirPods 2 wireless (avec le boîtier qui se recharge sans fil) sont eux aussi en promotion. Les écouteurs sont désormais à 159,99 euros au lieu de 229 euros sur Cdiscount et Amazon.

AirPods 2 : des écouteurs à succès

Pour cette deuxième génération, les AirPods gardent le même design que les écouteurs premiers du nom. On trouve à nouveau des écouteurs true wireless agréables à porter au quotidien, avec une forme qui épouse bien le creux des oreilles. Ces écouteurs conviendront à celles et ceux qui n’apprécient pas les intra-auriculaires. Quant au boîtier, son format est le même et se glissera sans soucis dans votre poche.

Les principales améliorations résident au niveau du son. On est loin des performances de ce que peuvent faire les concurrents, mais les AirPods ont le mérite de proposer un rendu clair et équilibré. Réservée à la version pro, la réduction de bruit active n’est pas disponible sur ce modèle, mais une fois le son diffusé dans vos oreilles, l’isolation passive est loin d’être mauvaise. Une autre nouveauté, c’est l’intégration de l’assistant Siri. Les AirPods 2 sont donc tout à fait capables de comprendre les commandes vocales « Dis Siri », sans avoir à passer par un iPhone. On appréciera la présence du mode Play/Pause qui s’active automatiquement en retirant et remettant une oreillette.

La magie de l’écosystème d’Apple

Bien évidemment, les AirPods 2 s’intégreront parfaitement avec l’écosystème d’Apple. Les écouteurs true wireless s’appairent facilement et rapidement à votre iPhone, ou tout autre produit Apple — la magie opère. La bascule entre divers appareils est simplissime, tout comme l’usage au quotidien. Pour les détenteurs de smartphone Android, les AirPods 2 sont compatibles. Cependant, la plupart des fonctionnalités citées ne sont en revanche pas disponibles avec ce type d’appareil.

Pour finir, avec le boîtier vous pouvez compter sur une autonomie de 5 heures en écoute musicale et il ne faut que 30 minutes de charge pour que les écouteurs soient rechargés complètement. Soyez tranquille, vous avez jusqu’à 24 heures d’autonomie au total avec le boîtier de charge filaire, fourni avec un câble Lightning.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre fiche produit des AirPods 2.

Ce qu’il faut retenir des AirPods Pro

Son appairage immédiat avec son iPhone

La possibilité d’utiliser Siri sans iPhone

Son rendu audio et sa bonne autonomie

Sa compatibilité avec les appareils Android

Lancés au prix de 279 euros, les Apple AirPods Pro sont disponibles en promotion à 189,99 euros sur le site Cdiscount, soit presque 90 euros d’économies sur la facture. Ils sont également au même prix sur Amazon.

AirPods Pro : une valeur sûre

La version Pro est bien différente des AirPods 2, son boîtier est plus large, mais toujours aussi compact et léger. La tige est réduite et les oreillettes disposent désormais un embout en silicone, pour un effet semi-intra-auriculaire, afin de bénéficier d’une bonne isolation passive de base. Il y a d’ailleurs trois tailles d’embouts disponibles, ainsi les oreillettes s’adapteront sans le moindre problème à la forme de vos oreilles.

La plus importante des nouveautés, c’est la présence de la réduction de bruit active. C’est une première pour la firme californienne et sans surprise, c’est un franc succès. Quand cette fonctionnalité est activée, elle supprime tous les bruits environnants et vous n’entendez plus que votre musique ou votre appel. Vous pouvez aussi la désactiver quand vous avez besoin de rester concentré. Leur performance va jusqu’à atteindre le niveau des Sony WF-1000XM3, l’autre référence en la matière. La qualité audio est également au rendez-vous, d’autant plus avec la nouvelle fonction audio spatiale si vous avez du contenu 5.1, 7.1 ou Dolby Atmos – pour une meilleure immersion.

Une utilisation plaisante au quotidien

Pour celles et ceux qui possèdent des produits de la marque à la Pomme, vous allez pouvoir profiter des nombreuses fonctionnalités exclusives à iOS/iPadOS/macOS. Par exemple, l’égalisation adaptative pour adapter le son en fonction de la forme de vos oreilles, ou le mode transparence permettant de laisser filtrer les bruits pour que vous puissiez rester attentif à l’environnement qui vous entoure. Vous pourrez également apprécier la simplicité de basculer automatiquement vers d’autres appareils.

Pour finir, côté autonomie, les AirPods Pro tiennent environ 24 heures avec le boîtier compatible charge sans fil. Vous pourrez compter jusqu’à 4h30 d’utilisation avant de remettre les oreillettes dans leur boîte. De plus, ils sont certifiés IPX4 et assurent donc une étanchéité à la sueur – lors de vos sessions sportives – et même sous la pluie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur les AirPods Pro.

