La Nintendo Switch continue de vivre sa meilleure vie

Après un mois de janvier un peu moribond, la Nintendo Switch a rebondi en février pour conforter son fauteuil de leader au classement des ventes de consoles. Que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Asie, la petite console hybride reste indéboulonnable, même si elle perd de la vitesse.

Les chiffres commencent à tomber pour le mois de février. Et sans surprise, la Nintendo Switch vogue encore largement en tête des ventes de consoles à travers le monde.

Selon les chiffres publiés ce week-end par NPD (semaines du 30 janvier au 26 février 2022), la console hybride termine en tête en termes d’unités vendues et de revenus en dollars, devant la Xbox Series X|S et la PlayStation 5 aux États-Unis, sans pour autant fournir de chiffres.

US NPD HW – Switch was the best-selling hardware platform of February 2022 in both units and dollars. Xbox Series ranked 2nd across both measures. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) March 11, 2022

En revanche, sur un an, les volumes de ventes sont moins importants et l’industrie vidéoludique américaine enregistre une baisse de 27 % des ventes de consoles par rapport à février 2021, pour un montant total toujours de 295 millions de dollars. Les difficultés d’approvisionnement et les pénuries de composants continuent de pénaliser le marché. La vente de consoles a cependant rapporté pas moins de 685 millions de dollars outre-Atlantique depuis janvier.

Depuis le 1er janvier, la Switch compile plus de 2,767 millions de ventes à la fin février, devant la PS5 (1 234 362) et les Xbox Series (1 174 680). Seule la Xbox voit ses chiffres progresser sur un an (+41 %).

Pour le mois de février, la baisse continue (- 6 %, 4,4 milliards de dollars). Depuis le début de l’année 2022, le chiffre d’affaires des ventes est en baisse de 4 % à 9,1 milliards de dollars néanmoins et le marché signe un 4e mois consécutif de ventes à la baisse. En chiffres de vente, les PS5 mènent la danse en tant que consoles ayant le plus rapporté en 2022.

Les PS5 toujours en tête depuis leur lancement

Au Royaume-Uni, la tendance est la même. La Switch caracole toujours en tête des ventes, même si elle note une baisse de 30 % par rapport à la même période un an plus tôt. Les Xbox Series suivent avec des ventes en hausse tandis que les PS5 complètent le podium malgré des stocks limités. Au total, 93 000 consoles ont été vendues en février dans le pays.

En février, la Switch a cumulé plus de 1,43 million de consoles écoulées, devant les Xbox Series (près de 561 500) et les PS5 (plus de 448 350).

Evolution des ventes de consoles en février 2022 // Source : VGChartz Evolution des ventes de consoles entre février 2021 et février 2022 // Source : VGChartz

Depuis leur lancement, selon VGChartz, les PS5 devancent encore largement les Xbox Series avec 18,21 millions de consoles vendues à travers le monde contre 12,96 millions pour leurs concurrentes. C’est encore loin derrière la Switch qui vient, il est vrai, de fêter ses cinq ans (104,82 millions).

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.