OnePlus Nord 4 : à peine annoncé, il perd 50 € et profite de plusieurs bonus de précommande

Tout juste annoncé, le OnePlus Nord 4 est en précommande avec de nombreux bonus. 8 % de remise, au minimum 50 euros de bonus de reprise et les OnePlus Buds Pro 3 offert.

Annoncé le 16 juillet, le Oneplus Nord 4 a déjà fait parler de lui, notamment par sa longévité logicielle. Une ristourne de 50 euros sera appliquée à la commande, sans compter un bonus de reprise (la valeur varie selon l’appareil repris), mais aussi des accessoires comme les OnePlus Buds Pro 3 et bien d’autres. Aujourd’hui, il se trouve donc à 449,99 euros au lieu de 599,99 euros sur la boutique en ligne de OnePlus.

Le OnePlus Nord 4, qu’y a-t-il sous le capot ?

Une longévité record, 6 ans de support

Un écran OLED de 1,5K de 6,75 pouces

Un Snapdragon 7+ Gen 3 couplé à 16 Go de mémoire vive

Au lieu de 599,99 euros, le produit est aujourd’hui disponible en promotion à 549,99 euros sur la boutique en ligne de OnePlus.

Le futur roi du milieu de gamme

Le OnePlus Nord 4 sait comment séduire un public toujours aussi soucieux de la bonne tenue de route des smartphones dans le long terme, et c’est pour cela que la firme OnePlus blinde son prochain milieu de gamme. Une fiche technique aguicheuse pour un excellent rapport qualité prix : un écran OLED de 6,74 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz tout en projetant une luminance de 2150 nits.

Pour alimenter cet écran, cette fois-ci Oneplus fait appel au Snapdragon 7+ Gen 3 (contrairement au Nord 3 qui lui possédait une puce Dimensity 9000). Ensuite, 16 Go de RAM seront là pour épauler le processeur. Côté stockage, 512 Go seront présents pour ranger toutes vos photos et vidéos prises sur la plage cet été.

Plusieurs bonus

Pour la partie photo, OnePlus semble avoir fait un pas en arrière en sacrifiant un capteur comparé à la troisième déclinaison du Nord. Le Nord 4 sera doté d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un capteur ultra-grand angle de 8 Mpx, si nous le comparons à son grand frère coté photo, un capteur additionnel de 2 Mpx est aux abonnés absents.

Pour fêter le lancement des précommandes, les bonus sont nombreux. En tout premier lieu, 50 euros sont d’office retirés, c’est le bonus de précommande. Ensuite, vous pouvez aussi récupérer une remise avec la reprise d’un ancien smartphone ou tablette.

C’est maintenant que cela se gâte, en fonction des stocks, vous pouvez choisir gratuitement soit :

Les OnePlus Buds Pro 3

Un sac Tumy Cross Body

Un chargeur 100 W dual-port

Une protection de type bumper

La participation à une tombola.

Et ajoutez encore 10 % de remise si vous êtes étudiant.

