La Lenovo Legion Go se transforme en véritable console grâce à cet accessoire

Près d’un an après sa sortie, la console de Lenovo, la Legion Go, se dote de nouveaux accessoires permettant à la console de se transformer en véritable console de salon.

La console portable de Lenovo à des arguments qui séduisent, mais manquent de fonctionnalités matérielles essentielles. Lenovo semble en avoir tenu compte et révèle une nouvelle gamme d’accessoires pour transformer la Legion Go en véritable console de salon.

Une véritable console de salon

On apprend via The Verge, que la Legion Go aura sa propre station d’accueil USB-C officielle qui devrait être disponible à partir du mois d’août. Station d’accueil que l’on retrouve sur internet pour un prix de 67 euros avec une date de livraison estimée au 29 août. L’entreprise n’a pour le moment pas fourni de communication officielle sur le sujet. Sur les premières images, on peut voir la présence d’un port accessoire USB-C, deux ports USB-A et une prise Ethernet.

Les nouveaux accessoires de la Lenovo Legion Go // Source : Lenovo

Une Switch sous stéroïdes

Les contrôleurs de la Lenovo Legion Go peuvent se détacher de la même manière que les Joy-Con sur Switch à la différence près que ceux-ci peuvent se transformer en souris ! Il sera maintenant possible d’acheter un connecteur pouvant brancher les deux contrôleurs pour en faire une manette solidaire. De quoi avoir une meilleure préhension pour jouer et de recharger les deux connecteurs plus simplement via un seul câble USB-C.

Ce n’est pas tout, on apprend également via The Verge que Lenovo devrait fournir à partir de novembre un ensemble de Joysticks et de capuchons de Joysticks interchangeable que ce soit du point de vue de la couleur ou encore de la forme. Des améliorations loin d’être uniquement cosmétiques. Certains constructeurs, comme Xbox, permettent sur certaines manettes d’avoir accès à d’autres types de capuchons pour faciliter la prise en main des manettes aux personnes à mobilité réduite.

Ces nouveautés seront présentées plus en détails lors de l’IFA 2024 (Innovation For All), le salon dédié aux nouvelles technologies et à l’électroménager à Berlin du 6 au 10 septembre.