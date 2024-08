Prix mini et format riquiqui : Sony frappe fort avec ces nouveaux écouteurs

Sony vient de dévoiler ses nouveaux écouteurs sans fil WF-C510, successeurs des populaires WF-C500. Ce nouveau modèle se veut encore plus compact et léger, tout en conservant la qualité sonore et les fonctions du prédécesseur. Prix de lancement : 69 euros.

Sony WF-C510

Les WF-C510 sont les modèles intra-auriculaires les plus petits de la marque japonaise. Ils se distinguent donc par leur format ultra-compact à l’instar des nouveaux écouteurs JVC HA-A30T2, par exemple. Le fabricant a mis à profit ses décennies d’expérience dans le domaine pour concevoir une forme épousant parfaitement la morphologie de l’oreille. Selon la marque, les ingénieurs se sont appuyés sur une vaste base de données sur les formes d’oreilles, constituée depuis le lancement des premiers écouteurs intra-auriculaires Sony en 1982. L’objectif était de créer un produit confortable pour le plus grand nombre d’utilisateurs possible.

Outre leur petite taille, les WF-C510 bénéficient d’un design arrondi censé améliorer le confort avec une finition mate. Les boutons de contrôle ont été élargis et aplatis pour faciliter leur utilisation sans perturber le maintien des écouteurs.

En outre, le boîtier de charge a, lui aussi, été revu, avec une forme cylindrique plus fine que le modèle précédent. Sony met en avant sa facilité de transport, que ce soit dans une poche ou un sac.

Sony WF-C510 // Source : Sony

Une autonomie généreuse pour un usage quotidien

Malgré leur format compact, les WF-C510 offrent une autonomie confortable de 11 heures d’écoute continue, selon Sony. Le boîtier de charge permet de doubler cette durée, pour atteindre 22 heures au total. Une recharge rapide de 5 minutes suffit à récupérer 60 minutes d’autonomie, toujours d’après la marque. Ces performances devraient permettre de profiter de leurs écouteurs tout au long de la journée sans avoir à se soucier de la batterie. Un atout non négligeable pour un usage quotidien, que ce soit pour écouter de la musique ou passer des appels.

Sony a doté les WF-C510 de plusieurs fonctionnalités visant à améliorer l’expérience utilisateur au quotidien. On retrouve ainsi la connexion multipoint, qui permet de connecter les écouteurs à deux appareils Bluetooth simultanément. Pratique pour basculer facilement entre un smartphone et un ordinateur par exemple. Les écouteurs intègrent également un mode son ambiant, permettant d’entendre les bruits environnants tout en écoutant sa musique. Une fonction « Voice Focus » est également de la partie pour amplifier les voix humaines tout en atténuant les autres bruits.

Sony WF-C510

Pour le contrôle et la personnalisation du son, les écouteurs profitent de l’application Sony Headphones Connect qui offre notamment un égaliseur afin d’ajuster le rendu sonore selon ses préférences. Les WF-C510 sont par ailleurs compatibles avec la fonction Spotify Tap, pour lancer rapidement la lecture sur le service de streaming musical.

Sony | Headphones Connect Télécharger gratuitement

Côté résistance, les écouteurs bénéficient d’une certification IPX4 les protégeant contre les éclaboussures et la transpiration. De quoi les utiliser sans crainte lors d’activités sportives modérées.

Une qualité sonore Sony à prix abordable

Si Sony a fait des efforts sur le design et les fonctionnalités, la marque n’a pas pour autant négligé la qualité audio. Les WF-C510 héritent du savoir-faire de la marque en la matière, avec notamment la technologie DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) censée optimiser le rendu des fichiers audio compressés. Ainsi, le constructeur promet un son équilibré, avec des basses présentes et des voix claires et naturelles.

Les écouteurs sont également compatibles avec le format 360 Reality Audio pour une expérience sonore plus immersive sur les contenus adaptés. Bien que positionnés sur l’entrée de gamme, les WF-C510 semblent donc offrir une qualité sonore honorable. Il faudra néanmoins attendre les premiers tests pour juger de leurs performances réelles face à la concurrence.

Sony WF-C510 // Source : Sony

Prix et disponibilité des Sony WF-C510

Avec un prix public conseillé de 69 euros, Sony adopte un positionnement tarifaire agressif pour ses nouveaux écouteurs. Les WF-C510 se placent ainsi 20 euros en dessous du prix de lancement de leurs prédécesseurs, les WF-C500, il y a trois ans dont vous pouvez lire notre test complet. Ils seront commercialisés à partir de septembre 2024. Quatre coloris seront proposés au choix : noir, blanc, bleu et jaune.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.