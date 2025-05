Panasonic frappe fort avec deux nouveaux hybrides plein format taillés pour la vidéo

Quelques mois après le lancement de son Lumix S1R II, Panasonic a présenté deux nouveaux appareils conçus en premier lieu pour la vidéo, les Lumix S1 II et S1 IIE.

Le Panasonic Lumix S1 IIE // Source : Panasonic

Décidément, Lumix n’aura pas mis bien longtemps à dévoiler le reste de sa gamme S1 de deuxième génération. Après son S1R II, annoncé fin février, la marque photo de Panasonic a présenté, ce mardi, deux nouveaux appareils photo plein format, les Lumix S1 II et S1 IIE.

Si le Panasonic Lumix S1R II était avant tout conçu pour la photo, notamment grâce à son capteur de 44 millions de pixels et le mode haute résolution à 177 millions de pixels, les deux nouveaux modèles sont quant à eux pensés en premier lieu pour la vidéo.

Ils reprennent cependant exactement le même format et la même ergonomie que le Lumix S1R II présenté il y a déjà trois mois, que ce soit au niveau des boutons, du viseur ou de l’écran. Les principales nouveautés sont en fait à trouver du côté des fonctions vidéo ou du capteur.

Un Lumix S1 II taillé pour la vidéo

Pour son Lumix S1 II, Panasonic a cette fois opté pour un capteur partiellement empilé de 24 millions de pixels. Une technologie qui permet de réduire l’effet de rolling shutter, pour les prises de vue en panoramique ou lors de la photographie d’éléments rapides.

L’appareil embarque également son lot de fonctionnalités conçues pour maîtriser au mieux la luminosité, avec notamment jusqu’à 15 stops de plage dynamique. Il faut dire qu’avec un capteur de plus faible définition, tout en conservant le format full frame, chaque photosite est plus grand et peut mieux gérer la lumière.

Le Panasonic Lumix S1 II // Source : Panasonic

Concernant les modes vidéo, le Lumix S1 II est capable d’enregistrer jusqu’en 5,1K en utilisant l’entièreté du capteur en 30p 10 bits. Un mode cinémascope en 6K 60p au ratio 2,4:1 est également proposé. Enfin, le boîtier peut aussi enregistrer des vidéos en interne au format Apple ProRes RAW, Blackmagic BRAW ou Arri LogC3.

La photo n’est pas en reste, puisque l’appareil est capable de proposer des rafales jusqu’à 70 fps sans effet de blackout avec l’obturateur électronique — ou jusqu’à 10 FPS avec l’obturateur mécanique.

Un Lumix S1 IIE plus accessible

De son côté, le Lumix S1 IIE se positionne comme un appareil un peu plus accessible, avec des fonctionnalités logiquement réduites par rapport au S1 II.

Le Panasonic Lumix S1 IIE // Source : Panasonic

L’appareil est cette fois équipé d’un capteur de 24 mégapixels standard, sans technologie empilée. Il se contente par ailleurs d’une rafale de 30 FPS avec l’obturateur électronique en photo.

Pour la vidéo, si les formats RAW, cinémascope et Log sont de mise, il faudra se contenter d’un peu moins de fromat, avec notamment un mode vidéo 6K en open gate en 30p 10 bits.

De nouvelles fonctions proposées par mise à jour

En parallèle de ces deux nouveaux boîtiers, Lumix inaugure également quelques fonctions logicielles intégrées aux S1 II et S1 IIE. C’est le cas du mode UVC pour utiliser les appareils en webcam, d’un nouveau mode autofocus pour les sports urbains, des photos au format HEIF ou de la copie automatique des fichiers d’une carte CFExpress vers un SSD.

Ces fonctions, natives aux deux nouveaux appareils, seront par ailleurs proposées via une mise à jour payante pour le Lumix S1R II.

Prix et disponibilité des Lumix S1 II et Lumix S1 IIE

Les Panasonic Lumix S1 II et S1 IIE seront disponibles en France dans le courant du mois de juin.

Le Lumix S1 II sera affiché au prix de 4399 euros sans objectif — ou à 4399 euros avec une optique Lumix S 24-105mm F/4.0. Le Lumix S1 IIE sera quant à lui proposé nu au tarif de 2799 euros ou à 3699 euros avec un objectif Lumix S 24-105mm F/4.0.