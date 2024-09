Apple va vous faire acheter encore plus d’adaptateurs avec son prochain Mac Mini

L’arrivée prochaine d’un Mac mini à la sauce 2024 ne fait plus vraiment de doute. Mais d’après les dernières rumeurs, l’ordinateur ultra-compact d’Apple pourrait abandonner ses ports USB-A dans la transition.

Les ports USB-A pourraient bien disparaître du Mac Mini // Source : Anthony Wonner – Frandroid

Un Mac qui tient dans le creux de la main, ça vous tente ? C’est en tout cas ce que semble préparer Apple avec son prochain Mac Mini. La brique en aluminium, devenu célèbre depuis son arrivée sur le marché en 2010, va très probablement changer de look. Depuis quelques semaines maintenant, les rumeurs vont de bon train à propos d’un Mini de nouvelle génération qui ne serait pas plus grand qu’un boîtier Apple TV.

Dans sa newsletter Power on, Mark Gurman livre d’ailleurs quelques nouvelles informations sur le futur Mac « Ultra-Mini » (Nano ?). D’après celui qui s’est fait une spécialité de gâcher les surprises d’Apple, la prochaine version de l’appareil pourrait abandonner l’historique connecteur USB-A. À sa place, on trouverait pas moins de 5 ports USB-C (2 à l’avant et 3 à l’arrière) pour offrir une certaine flexibilité dans les besoins en connectique.

Un Mac compact… et des adaptateurs

Si l’abandon de l’USB-A frustrera sans doute celles et ceux qui ont encore un bon paquet d’accessoires utilisant le port historique, c’est à priori le prix à payer pour miniaturiser encore plus le Mac Mini. Malheureusement, cette bascule vers l’USB-C (qui, rappelons-le, a vocation à devenir le port universel pour tous nos appareils électroniques) s’accompagnera sans doute d’un besoin accru en adaptateur pour connecter ses vieux accessoires, ce qui casse un peu l’intérêt d’un Mac tout petit format.

Le prochain Mac Mini pourrait être au format Apple TV // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Au-delà de cette problématique, le Mac Mini 2024 accueillera quand même un port Ethernet, un port HDMI et une prise jack. De quoi en faire un ordinateur bureautique tout à fait capable, surtout avec la puce Apple Silicon M4 ou M4 Pro qui devrait animer tout ce petit monde. Selon Mark Gurman, les Mac Mini de nouvelles générations devraient être annoncés durant le mois d’octobre et commercialisés dans les semaines qui suivront.

Une transition qui prend son temps

Nul doute que le passage à un ordinateur fixe sans aucun port USB-A risque de faire grincer des dents, mais Apple n’est pas connu pour faire dans la dentelle quand il s’agit de démocratiser des nouveaux usages (celles et ceux qui tiennent encore à leur port jack sur téléphone peuvent en témoigner).

Cela dit, avec la bascule de l’iPhone, de l’iPad, des MacBook et maintenant du Mac Mini (avant celle des Mac Pro et Mac Studio l’année prochaine ?) vers l’USB-C, Apple envoie un signal fort au reste de l’industrie : il est temps d’adopter cette « nouvelle » connectique dont on parle en réalité depuis presque 10 ans maintenant.