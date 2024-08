De mini à riquiqui : Apple transfigurerait ce Mac iconique

Apple profiterait du passage progressif de ses Mac à la nouvelle puce M4 pour transfigurer un modèle inchangé ou presque depuis de très longues années : le Mac mini.

Façade du magasin Apple Michigan Avenue à Chicago, pour illustration // Source : Nathan Le Gohlisse pour Frandroid

La rumeur courait depuis quelques semaines qu’Apple repenserait entièrement l’un de ses Mac en fin d’année, à l’occasion de leur passage progressif aux puces M4 / M4 Pro / M4 Max. On apprend aujourd’hui que cette transformation concernerait en l’occurrence le Mac mini… et non le Mac Pro comme certains observateurs l’avaient imaginé.

Pratiquement inchangé depuis 2010, l’appareil profiterait donc cette année d’un nouveau design, avec l’objectif de le miniaturiser beaucoup plus. Selon les informations de Mark Gurman, journaliste pour Bloomberg, le Mac mini 2024 conserverait ainsi un châssis en aluminium, mais ses dimensions approcheraient cette fois celles des Apple TV 4K. Oui, carrément.

Le plus petit ordinateur jamais lancé par Apple ?

Toujours selon les détails dénichés par le journaliste, Apple chercherait à faire de son nouveau Mac mini « essentiellement d’un iPad Pro dans une petite boîte », en adoptant donc le format évoqué plus haut. On apprend néanmoins que l’appareil serait légèrement plus épais que le modèle actuel, qui culmine à 3,58 cm.

Le Mac mini 2024 continuerait pour le reste d’être décliné en deux variantes : l’une équipée d’un processeur M4 « classique », l’autre d’une puce M4 Pro. En revanche, les connectiques de ce nouveau modèle pourraient être nettement moins variées. Apple aurait en effet testé par le passé des prototypes dotés de seulement trois ports USB-C, une sortie HDMI et une prise d’alimentation.

Le Mac mini 2024 approcherait le format d’une Apple TV 4K // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Il est toutefois possible que le design du Mac mini 2024 ait, depuis, évolué sur ce point. Pour rappel, les configurations actuelles de l’engin regroupent une prise d’alimentation, une prise RJ-45 Ethernet, deux ou quatre ports USB-C Thunderbolt 4, une sortie HDMI, une prise casque et deux ports USB-A.

Dernier point, et pas des moindres, le Mac mini 2024 serait pratiquement finalisé en l’état. Toujours d’après Mark Gurman, sa configuration de base commencerait à être expédiée chez les revendeurs plus tard en août, tandis que le modèle M4 Pro leur serait livré à compter d’octobre.