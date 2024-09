Deux mois sans ménage, c’est la promesse du nouveau iRobot Roomba Combo 10 Max déjà affiché à -33 %

L’iRobot Roomba Combo 10 Max, aspirateur-laveur robot haut de gamme, bénéficie actuellement d’une réduction importante chez Amazon, passant de 1 499 euros à 999 euros. Doté de nombreuses fonctionnalités et d’une énorme autonomie, il représente une solution intéressante pour ceux qui souhaitent automatiser le nettoyage de leurs sols.

L’iRobot Roomba Combo 10 Max est actuellement en promotion avec une réduction significative. En effet, il perd un tiers de son prix et passe actuellement sous la barre symbolique des 1 000 euros. Cet aspirateur robot polyvalent aspire, lave et s’autoentretient grâce à sa base AutoWash. Il est doté d’une technologie de navigation avancée et d’un système de nettoyage en 4 étapes pour une efficacité optimale.

Le Roomba Combo 10 Max en bref :

Une autonomie qui frôle l’indépendance

Un système de nettoyage en 4 étapes

Un robot polyvalent qui passe des tapis, moquettes aux sols dur en un instant

En ce moment l’iRobot Roomba Combo 10 Max est à 999 euros au lieu de 1 499 euros sur Amazon.

Une autonomie impressionnante

Le Roomba Combo 10 Max repousse les limites de l’autonomie grâce à sa station de charge AutoWash Dock. Cette base intelligente prend en charge l’ensemble de l’entretien du robot, du vidage du bac à poussière au nettoyage et séchage de la serpillière.

Avec une capacité de stockage de poussière pouvant tenir jusqu’à 60 jours et un réservoir d’eau permettant 7 jours de lavage, ce robot vous offre une véritable tranquillité d’esprit. Plus besoin de vider le bac à poussière ou de remplir le réservoir d’eau tous les jours : cet aspirateur vous libère de la corvée de l’entretien quotidien, vous permettant de profiter d’un intérieur propre sans avoir à y penser.

Un nettoyage complet

Ce robot aspirateur déploie un système de nettoyage en 4 étapes. Il combine une brosse latérale pour les recoins, une double brosse en caoutchouc multi-surfaces pour déloger la saleté, une aspiration puissante et un système de lavage intelligent. La fonction « SmartScrub », qui imite le mouvement de frottement humain, est particulièrement intéressante pour venir à bout des taches tenaces.

Mais, la véritable innovation réside dans la technologie DRI (Dry Rug Intelligence). Capable de détecter automatiquement les tapis et moquettes, le robot relève sa serpillière pour éviter de les mouiller. Cette fonctionnalité apporte une réelle tranquillité d’esprit et simplifie grandement l’entretien de tous les types de sols.

