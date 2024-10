Boulanger propose un pack de deux JBL Go 4 à un super prix, idéal pour offrir une petite enceinte Bluetooth à un proche

Les French Days sont terminés et pourtant Boulanger continue de proposer de belles offres grâce à son 70ᵉ anniversaire, notamment côté audio. Pour l’achat de deux enceintes JBL Go 4, le tout revient à 64 euros au lieu de 89 euros.

JBL GO 4 // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Lancée il y a peu, la JBL Go 4 est une excellente option pour écouter paisiblement de la musique sans s’encombrer. Elle garde son étanchéité et sa légèreté, et améliore l’équilibre sonore et l’autonomie par rapport au précédent modèle. Aujourd’hui, Boulanger vous permet d’en obtenir deux pour moins de 65 euros. Idéal pour faire un cadeau, vous ne trouvez pas ?

La JBL Go 4, une enceinte qui va vous plaire pour…

Une petite enceinte solide, étanche et endurante

Une résolution sonore, douce et intelligible

Une belle restitution des voix

En ce moment chez Boulanger, pour l’achat simultané de 2 enceintes JBL Go 4, vous obtenez 25 euros de remise immédiate. Le tout vous revient donc à 64,80 euros au lieu de 89,80 euros.

Une petite enceinte compacte et nomade

La JBL Go 4 est une minuscule enceinte et ses dimensions le prouve : 9 cm de largeur, 7 cm de hauteur, 4 cm d’épaisseur et 190 g. Avec un maillage nylon sur toutes les faces et du silicone antidérapant autour, elle ne risque pas de vous échapper de la main ni de glisser de là où elle est posée. La marque y a même ajouté une petite sangle pour transporter ou accrocher l’enceinte.

Comme le modèle précédent, la qualité de fabrication n’est pas négligée, ni sa solidité. Elle est d’ailleurs totalement étanche (IP67) et ne craint pas d’être posée dans le sable ou plongée dans l’eau.

De bonnes performances acoustiques pour sa taille

Au vu de sa petite taille, il ne faut pas s’attendre à des basses fréquences sur cette enceinte. La JBL Go 4 est une enceinte d’appoint, une petite radio que l’on garde idéalement tout près de soi. Elle est d’une grande intelligibilité, la restitution des voix est soignée et offre un bel équilibre tonal.

On a droit à de nombreuses fonctionnalités via l’application, comme les trois profils d’égalisation, le mode Playtime Boost, qui prolonge l’autonomie de l’enceinte, mais aussi de faire du stéréo si l’on possède deux enceintes, comme c’est le cas dans ce bon plan. Grâce au mode Party Boost, plusieurs enceintes JBL peuvent d’ailleurs être connectées pour jouer la même musique.

Terminons sur l’autonomie, la JBL Go 4 a pu fonctionner, au cours de notre test, durant 7 heures avec le volume à 50 % et la signature sonore par défaut. Pour la recharge, celle-ci prend 3 heures.

