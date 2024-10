Les noms de code de la Switch 2 et du prochain Pokémon dévoilés par une énorme fuite de données

Game Freak, le studio derrière les jeux Pokémon, a subi un piratage d’ampleur mettant en lumière les futurs plans pour la licence et quelques infos sur la prochaine console de Nintendo.

La Switch 2 continue de se faire attendre. Mais si Nintendo est resté diablement mutique sur ce qui attend les aficionados de la marque en 2025, des infos provenant d’un immense piratage de Game Freak (qui édite les jeux Pokémon) nous en apprennent un peu plus sur le sujet.

Comme l’a remarqué NintendoEverything, des pirates se seraient infiltrés sur les serveurs de l’entreprise en août dernier et auraient commencé à publier des données privées il y a peu. Pour le moment, seuls 4 Go de données ont été mis à disposition sur le web, mais d’après certaines sources, les pirates auraient exfiltré pas moins de 1 To de données. Game Freak a d’ailleurs publié un communiqué reconnaissant que certains serveurs ont été touchés et s’excusant auprès des employés qui se sont fait siphonner certaines données personnelles au passage.

« Ounce », nom de code de la Switch 2

Parmi les infos plus « croustillantes » contenues dans cette fuite, on peut notamment apercevoir plusieurs mentions d’une console surnommée « Ounce » qui semble bel et bien être la Switch 2. Un nouveau jeu Pokémon inaugurant la 10e génération des monstres de poche (affublé du doux nom de « Gaia » en interne) serait en effet en développement sur la fameuse console Ounce.

Une prétendue image de la Switch 2

D’après les informations visibles dans la récente fuite d’ailleurs, ce jeu aurait deux noms de code différents, ce qui semblerait pointer vers une sortie à la fois sur la Switch 2 et sur la console hybride première du nom. Un peu comme pour Zelda : Breath of the Wild et sa sortie simultanée sur Switch et Wii U.

Un Pokemon en MMO ?

Ce titre devrait à priori sortir après Pokémon Legends ZA, annoncé pour 2025. Il semblerait d’ailleurs qu’au moins une build du jeu soit déjà finie et qu’une sortie sur Switch 1 soit également envisagée. Aucune date de sortie précise n’a été annoncée ou dénichée dans les informations issues de la fuite, mais si la Switch 2 est réellement prévu pour début 2025, il ne serait pas étonnant que Pokémon Legends fasse partie du catalogue de lancement.

Parmi les autres informations issues du piratage, on trouve des mentions d’un jeu Pokémon en mode MMO, une suite au film Detective Pikachu et des bouts du code source de plusieurs autres titres Pokémon plus anciens.