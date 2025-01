AMD Ryzen 7 9800X3D : le meilleur processeur gaming du marché est moins cher lors des soldes

Si vous êtes dans l’optique d’améliorer les performances de votre PC, le dernier processeur gaming d’AMD, le Ryzen 7 9800X3D, semble tout choisi. Il profite même d’une petite réduction de prix lors des soldes, et coûte en ce moment 579 euros au lieu de 629 euros.

Si certains attendent la sortie des nouvelles cartes graphiques de Nvidia, peut-ĂŞtre que d’autres cherchent simplement Ă renouveler leur CPU, qui commence Ă manquer de vivacitĂ©. Si vous faites partie de cette catĂ©gorie, vous pouvez vous tourner sans problème vers le dernier processeur d’AMD. Le performant Ryzen 7 9800X3D est Ă l’unanimitĂ© la puce de jeu la plus rapide du marchĂ©, et fait de l’ombre aux processeurs d’Intel. Il prĂ©sente un excellent rapport qualitĂ©-prix, et se trouve Ă un prix plus intĂ©ressant Ă l’occasion des soldes.

Les avantages de l’AMD Ryzen 7 9800X3D

Un processeur particulièrement convaincant en jeu

Jusqu’à 5,2 GHz en mode boost

Une bonne efficacité énergétique

Lancé à 529 euros, il est depuis affiché à un prix barré à 629,99 euros, le processeur AMD Ryzen 7 9800X3D se négocie en ce moment à 579,99 euros sur le site Rue du Commerce.

Une puce puissante qui surpasse Intel

Disponible depuis quelques mois, le dernier processeur d’AMD s’est montrĂ© très convaincant auprès de la presse spĂ©cialisĂ©e, jusqu’Ă ĂŞtre prĂ©sentĂ©e comme le meilleur processeur gaming. Si son prĂ©dĂ©cesseur Ă©tait dĂ©jĂ très apprĂ©ciĂ©, le Ryzen 7 7800X3D, cette nouvelle puce revoit Ă la hausse ses caractĂ©ristisques.

Avec ses 8 cœurs et 16 threads basés sur l’architecture Zen 5, le 9800X3D affiche des fréquences impressionnantes : 4,7 GHz en base et 5,2 GHz en boost, le tout avec un impressionnant cache L3 de 96 Mo. Avec de telles performances, la puce affiche des fréquences d’images plus élevées et offre une expérience plus fluide et constante grâce à ses excellentes performances en 1 % Low.

Aussi bon pour d’autres tâches lourdes…

D’après les tests de performances de nos confrères, « il surpasse le Core i9-14900K d’Intel de 30 % et Ă©crase le Core Ultra 9 285K avec une avance de 35 % » d’après Tom’s Hardware. La puce d’AMD connaĂ®t Ă©galement des progrès en applications. Il peut supporter aucun mal des tâches lourdes comme le codage, le montage ou les applications de crĂ©ation les plus Ă©voluĂ©es en 2D ou 3D. D’après Les NumĂ©riques il « octroie une hausse en application de 32 % face Ă son prĂ©dĂ©cesseur, le Ryzen 7800X3D« .

Enfin, la gestion thermique est optimisée grâce au placement du V-Cache sous le die. Il permet d’améliorer significativement le refroidissement du processeur, un point essentiel pour les performances. Le TDP de 120 Watts reste raisonnable. À noter, les amateurs d’overclocking pourront enfin pousser leur processeur au-delà des limites d’usine car il est débloqué.

Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter notre test sur le processeur d’AMD Ryzen 7 9800X3D.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs processeurs Intel et AMD Ryzen du moment.

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se dĂ©roulent du mercredi 8 janvier Ă 8h jusqu’au mardi 4 fĂ©vrier prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs dĂ©marques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou mĂŞme pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

TĂ©lĂ©chargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catĂ©gorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps rĂ©el les nouveaux articles liĂ©s aux soldes d’hiver

Abonnez-vous Ă notre newsletter pour ĂŞtre sĂ»r de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, dĂ©sinscription en 1 clic, aucune diffusion Ă des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.