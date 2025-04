Galaxy Watch : comment Samsung va améliorer son suivi du sommeil pour mieux détecter ce trouble

Afin d’améliorer la précision du suivi de sommeil de ses montres connectées Galaxy Watch, Samsung a annoncé s’associer à des chercheurs de l’université de Stanford.

La Samsung Galaxy Watch 7 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Si la dernière gamme de montres connectées de Samsung mettait essentiellement l’accent sur le suivi d’activité et d’entraînement, notamment en course à pied, la marque coréenne n’en oublie pas pour autant le suivi de santé, la récupération et le sommeil.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées Samsung Galaxy Watch en 2025 ?

L’an dernier, avant même le lancement des Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra, la firme avait présenté une nouvelle fonctionnalité permettant de détecter l’apnée du sommeil des utilisateurs. Quelques mois plus tard, Samsung indique vouloir aller plus loin encore.

Une étude scientifique pour aller encore plus loin

En effet, dans un communiqué publié ce mardi, le constructeur précise avoir conclu un partenariat avec des chercheurs de l’école de médecine de l’université de Stanford afin de mieux étudier le sommeil :

L’étude conjointe vise à explorer les moyens potentiels d’améliorer la fonction d’apnée du sommeil de Samsung, pour mieux soutenir la santé du sommeil grâce à des interventions opportunes.

Par ailleurs, Samsung indique que cette étude pourra évaluer la manière dont les IA pourraient intervenir dans cette détection et les conseils qu’elle pourrait mettre en avant pour les personnes concernées. Rappelons que Samsung propose, depuis l’an dernier, plusieurs « conseils bien-être » générés par IA, au sein de son application Samsung Santé.

La détection d’apnée du sommeil est déjà active sur plusieurs territoires après validation des autorités de santé. C’est le cas notamment en Corée du Sud, aux États-Unis et en Europe. Elle nécessite cependant l’installation de l’application Samsung Health Monitor sur smartphone, compatible uniquement avec les smartphones Samsung depuis le Galaxy Store.