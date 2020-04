Attendus ce 15 avril, les Honor 30 et 30 Pro exhiberaient un écran OLED

Les Honor 30 et 30 Pro seront dévoilés officiellement par Honor le 15 avril prochain. En attendant, l'apparition des deux smartphones dans les listings de la TENAA nous renseigne assez clairement sur leurs spécifications. Au programme : une partie photo potentiellement généreuse et des écrans OLED.

Honor ne change pas ses habitudes de lancements, et c’est avec la régularité d’un métronome que la filiale de Huawei s’apprête à dévoiler ses Honor 30 et 30 Pro. Les deux appareils, qui succéderont avant l’été aux View 30 et View 30 Pro lancés cet hiver, devraient proposer quelques avancées technologiques par rapport à leurs prédécesseurs. Parmi ces nouveautés listées auprès de la TENAA, la présence sur le Honor 30 Pro d’un capteur photo principal de 50 Mpx. Ce dernier pourrait être similaire à celui du Huawei P40, et disposer d’une matrice RYB (rouge, jaune, bleu) capable de capturer plus de lumière que les matrices RGB (rouge, vert, bleu) traditionnelles.

Honor met les gaz sur l’OLED ?

Le Honor 30 classique se contenterait pour sa part d’un « simple » capteur principal de 40 Mpx, tandis que les deux variantes de l’appareil seraient dotées d’un module frontal de 32 Mpx. Ces derniers se distingueraient aussi en matière de SoC, avec un Kirin 990 5G listé pour le Honor 30 Pro, en lieu et place du Kirin 985 dont le Honor 30 serait pour sa part équipé.

Comme le note GSMArena, les deux SoCs sont par contre affichés avec les mêmes fréquences sur la base de données de la TENAA. On ignore pour l’instant quelles sont les différences entre ces deux puces, mais il est possible qu’elles soient relatives à leurs capacités en traitement photo, par exemple.

Les listings de la TENAA confirment enfin la présence sur les deux appareils d’un écran OLED Full HD+ de 6,57 pouces. Pour rappel, des rumeurs prédisaient en octobre l’arrivée de dalles OLED sur les View 30. Finalement, ce sont donc les Honor 30 qui en profiteraient. Il s’agirait d’une première pour des smartphones haut de gamme de Honor en Europe. Le Honor Magic 2 lancé en Chine fin 2018 profitait bien d’un écran Oled, mais il n’est jamais sorti en France.

Les Honor 30 et 30 Pro seraient par ailleurs compatibles 5G et embarqueraient une batterie de 3900 mAh, 8 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go de stockage suivant les modèles. Le Honor 30 Pro profiterait enfin d’une option permettant de passer sur 12 Go de RAM au lieu de 8 Go.