Le Honor 30 devrait embarquer le même capteur photo que le Huawei P40

D'après une image publiée par le site GSM Arena, le futur Honor 30 pourrait profiter du même capteur photo principal à l'arrière que le Huawei P40. Il profiterait également d'un zoom périscopique.

Il y a quelques semaines, Honor annonçait la sortie en Europe de son Honor View 30 Pro, le dernier smartphone haut de gamme de la marque lancé en fin d’année dernière en Chine. L’appareil avait le mérite d’intégrer un module photo complet avec ultra grand-angle, grand-angle et téléobjectif.

Pour son prochain smartphone haut de gamme, Honor pourrait aller encore plus loin dans le domaine de la photo. C’est ce que révèle une image publiée en fin de semaine dernière par le site GSM Arena. On peut en effet y découvrir ce qui semble être une image promotionnelle du Honor 30, mettant largement en avant son module photo arrière. Celui-ci devrait intégrer rien de moins que quatre appareils photo.

Un capteur similaire à celui du Huawei P40

Surtout, on peut y lire le texte « Matrix Camera, IMX700 50MP, Octa PD », ce qui indique donc que le smartphone profiterait du capteur IMX700 de Sony, qui semble déjà utilisé par le groupe Huawei sur les P40, P40 Pro et P40 Pro+. Pour rappel, il s’agit d’un capteur de 50 mégapixels avec une matrice RYYB rouge, jaune, bleue, capable d’enregistrer davantage de lumière que la matrice RGB (rouge, vert, bleu) classique. Par ailleurs, le smartphone profiterait également de la structure « Octa PD » du Huawei P40, permettant une mise au point plus rapide.

Outre ce capteur photo principal de 50 mégapixels, l’image permet également de découvrir un objectif dans une forme carrée. Il semble s’agir en fait d’un téléobjectif, puisque le groupe Huawei a déjà proposé de tels appareils sur ses smartphones, notamment le P40 Pro ou le Huawei Mate 30 Pro. Généralement, ce type d’objectif est utilisé pour les très longues focales sur smartphone, permettant des zooms optiques x10.

Quant aux deux autres modules, on imagine que le smartphone proposera de l’ultra grand-angle traditionnel, ainsi qu’un petit capteur qui pourrait permettre de gérer le mode portrait ou, plus probablement, de s’occuper du mode macro. Notons par ailleurs que fin mars, le leaker OnLeaks avait publié un schéma détaillant les différents appareils du smartphone. On y apprenait que le Honor 30 serait doté d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif x3 associé à un capteur de 8 mégapixels.

Pour l’heure, on ignore encore quand Honor compte présenter officiellement sur futur Honor 30. L’an dernier, les Honor 20 et 20 Pro avaient été dévoilés à la fin du mois de mai. Si Honor conserve un calendrier identique cette année, le smartphone pourrait être présenté dans un mois et demi.