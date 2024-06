Acer lance une caméra 3D : bienvenue en 2014

Acer lance ce jour sa caméra 3D SpatialLabs Eyes Stereo. Il s'agit d'une caméra compacte capable d'enregistrer des photos et des vidéos en 3D. On peut l'utiliser comme webcam en visioconférence et même streamer sur YouTube. On se croirait revenu dix ans en arrière.

Il y a une dizaine d’années, c’était la 3D qui était « à la mode », que ce soit sur les téléviseurs, mais aussi sur les caméras. Une tendance qui avait presque plongé dans l’oubli avant de refaire surface depuis deux ans, notamment par des innovations présentées au CES, par exemple sur les tablettes, qui peinent à décoller. Acer poursuit cette renaissance avec une nouvelle caméra, la SpatialLabs Eyes Stereo.

Une caméra 3D : à quoi ça peut bien servir ?

Cette caméra dispose de deux capteurs photo de 8 Mpx chacun décalés : en combinant les images produites par ces deux capteurs, c’est là que la magie opère et que la dimension de la profondeur apparaît.

Acer a fait en sorte de rendre compatible sa SpatialLabs Eyes Stereo compatible avec le maximum de services, comme elle le précise dans un communiqué. Par exemple, on peut streamer en direct sur YouTube en 3D, ainsi que sur d’autres plateformes. Il faut pour cela utiliser le logiciel SpatialLabs Player 3.0 d’Acer. Même chose pour la visioconférence : la caméra est compatible avec Microsoft Teams (1080p), Zoom (720p) ou encore Google Meet (1080p). Le fabricant précise qu’il y a « des fonctions de profondeur personnalisables disponibles pour ajouter des couches de réalisme supplémentaires pendant les appels. » Les photos et vidéos en 3D peuvent être regardées en réalité augmentée ou en réalité virtuelle. On peut aussi les regarder sur un écran Acer 3D : la marque en commercialise.

Une webcam lancée par Acer et qui peut être emmenée n’importe où

Avec cela, on trouve une fonction de mise au point automatique et tactile grâce au petit écran au dos de la caméra. Acer y a ajouté la stabilisation électronique de l’image (EIS) pour éviter les tremblements. Pour les photos, on a droit aux réglages manuels, afin de changer les paramètres ISO, la balance des blancs ou encore la vitesse d’obturation. Cette caméra se montre plutôt compacte : Acer veut qu’on puisse l’emmener partout. Elle dispose par exemple d’un pas de vis en dessous afin de la fixer sur n’importe quel trépied.

Cette caméra sera disponible en Amérique du Nord et en Europe à partir du troisième trimestre 2024. Elle sera vendue chez nous au prix de 549 euros : autant dire que cet outil s’adresse principalement aux professionnels.