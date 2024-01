Acer a réussi l’impossible : nous faire baver avec un écran 3D

Acer est naturellement présent en force au CES 2024 avec toute une nouvelle gamme d'ordinateurs portables, d'ultrabooks à PC gamer. Pourtant, c'est avec un écran 3D qu'il a réussi à nous faire rêver.

Dans nos têtes, aller voir Acer au CES 2024 devait normalement être une mission toute simple : constater les multiples mises à jour des PC Swift en version IA grâce à l’avènement des derniers Core Ultra d’Intel. Saupoudrer ça de nouvelles versions des Predator Helios, pour les gamers qui en veulent. Et fin. Propre, net, sans bavure, comme on aime la marque taïwanaise. Mais voilà, le constructeur nous avait réservé une petite surprise…

Le Predator SpatialLabs View 27, l’inattendu

Cette surprise porte le doux nom de Predator SpatialLabs View 27. Et oui : qui dit SpatialLabs, dit 3D. La nouvelle vague de 2023 que l’on a déjà pu constater sur des ordinateurs portables de la marque, mais aussi chez Asus, n’a pas réellement réussi à convaincre. Aussi, à la mention de la gamme dédiée à la 3D chez le constructeur taïwanais, l’impatience n’était pas de mise.

Et pourtant. Il nous a fallu trois minutes en main sur Hi-Fi Rush pour avoir des étoiles dans les yeux. Les technologies permettant de suivre le regard du sujet et adapter le rendu en conséquence ont fait leurs preuves et la 3D est vraiment excellente, certes, mais on ne s’imaginait pas pour autant y jouer sur les PC portables ou même les petits écrans externes déjà vus auparavant.

Cependant, ce format 27 pouces fait toute la différence, et pour cause : maintenant bien dédié aux gamers, l’idée d’avoir un écran plus « solitaire » n’est pas si dérangeante et le travail des équipes d’Acer sur la compatibilité des jeux permet de retrouver une centaine de titres compatibles, dont de nombreux gros AAA comme The Witcher 3 ou Metro.

Surtout, outre l’effet 3D magnifique, le Predator SpatialLabs View 27 a le bon goût de pouvoir devenir un « simple » écran 4K en appuyant sur Ctrl+T. Une simple petite manipulation et la 3D s’efface au profit d’un écran PC qui reste d’une diagonale conséquente et de très bonne qualité. Le constructeur promet un contraste de 1000:1, une couverture de 95 % de l’espace DCI-P3 et un Delta E moyen de moins de 2. Et d’un coup, on s’imagine très facilement lancer quelques jeux en 3D, s’amuser à agrandir ou réduire librement la profondeur et s’immerger intégralement dans l’expérience, avant de revenir sur le bureau comme si de rien n’était. L’opération séduction est réussie, même face à son prix de 1199 euros en France pour une sortie prévue au cours du premier trimestre 2024.

Acer Aspire Vero 16, l’écologie grand format

L’ordinateur portable que nous attendions le plus de cette présentation est bien l’Acer Aspire Vero 16. Et pour cause : avec cette nouvelle gamme, le constructeur a su faire de très beaux efforts pour l’écologie tout en conservant des produits très attractifs, bien dans les canons de ce qui est attendu sur la gamme ultrabook. Désormais disponible dans cette grande diagonale de 16 pouces, toujours plus populaire de nos jours, il est sûr d’attirer un peu plus l’œil du chaland.

D’autant plus alors qu’Acer a corrigé l’un des plus grands défauts de sa gamme Vero jusque là : sa coque. Car oui, sur les modèles 14 et 15 pouces, la texture quelque peu abrasive du châssis n’était pas particulièrement agréable. Sur ce nouveau Aspire Vero 16, nous avons enfin le droit à des repose-poignets parfaitement lisses, aucunement désagréables pour l’épiderme. Le reste de la fiche technique, plus convenu, n’en est pas moins intéressant : le Core Ultra 7 155 U est évidemment central dans ce nouveau laptop, avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 2 To de stockage en PCIe Gen 4.

Oui, nous sommes sur une configuration classique, très attendue pour un ultrabook de la sorte. Mais n’oublions pas que le châssis de ce Vero est composé à plus de 60 % de plastique recyclé, quand Acer a également prévu de rendre écologique l’intégralité de sa chaîne de production, jusqu’à la livraison finale. Dès lors, on peut voir qu’être écologo ne vient pas gâcher la fête lorsqu’il s’agit de chercher une expérience haut de gamme. Et c’est bien tout ce que l’on attend du Aspire Vero 16, qui sortira à 1199 euros au cours du second trimestre 2024 en France.

Les Core Ultra sont partout

La suite des produits présentés est finalement assez classique, dans le meilleur sens du terme possible. Les Swift Go 14 et Swift Go 16 que nous avons pu prendre en main chez Acer sont tous deux d’excellents ultrabooks qui supporteront tous deux la nouvelle plateforme Intel Core Ultra, ce qui leur permettra de profiter de l’accélération des fonctionnalités d’IA qui arriveront… à un moment. En attendant que Windows 12 sorte et que Microsoft ait bien fait attention aux requêtes de la RGPD pour déployer son CoPilot. Et non : la touche CoPilot, qui remplacerait la touche Windows traditionnelle, ne fait pas son apparition ici.

Le plus important à noter aussi est que ces deux ordinateurs portables profitent également d’une superbe dalle OLED dont le rendu des couleurs nous a immédiatement attiré le regard. De plus, ils profitent tous deux d’une configuration à trois micros intégrés, qui permet une suppression plus efficace du bruit environnant. Sans cela, l’ADN Acer est bien là, avec des châssis métalliques très légers qui feront de ces ordinateurs d’excellents compagnons de route d’ici à leur sortie lors du second trimestre 2024.

Nous retrouvons par ailleurs un nouveau modèle de l’Acer Swift X 14, ce PC portable destiné aux créateurs cherchant la meilleure portabilité. Ici, nous retrouvons une nouvelle fois l’Intel Core Ultra, mais cette fois-ci couplé à un GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 pour le modèle en exposition, le plus puissant GPU à être disponible sur cette machine. Pas encore de mots sur le TGP de ce dernier, mais il sera très certainement abaissé pour ne pas faire brûler ce format 14 pouces très classique pour un ultrabook, et peu optimisé pour une configuration puissante.

L’Acer Swift X 14 de 2024 profitera également d’un écran OLED de 2,8K de 14,5 pouces, dont la calibration a été confiée aux professionnels de Calman. On nous garantit une couverture intégrale de l’espace DCI-P3 et un Delta E inférieur à 2 une nouvelle fois, en prime d’une luminosité de 500 nits en pic pour cet écran 120 Hz. On a hâte de pouvoir mesurer tout cela une fois la machine arrivée à la rédaction.

Les Predator Helios rugissent

Côté gamer, il y a du très bon… avec une petite interrogation. Les stars du show sont naturellement les Predator Helios 18 et Helios 16, les configurations les plus haut de gamme du constructeur. Nous retrouvons sans surprise les Intel Core i9-14900HX, les SoC les plus puissants de 2024 sur le mobile, couplé à jusqu’à 32 Go de RAM et jusqu’à la RTX 4090 de NVIDIA pour ces deux modèles. Mais voilà : côté écran, Acer a choisi de se reposer sur la technologie Mini LED, avec un taux de rafraîchissement maximal de 250 Hz et une définition de 1600 pixels des deux côtés.

En sachant que ce CES 2024 est le théâtre de l’avènement des dalles OLED 4K à 240 Hz, il est difficile de ne pas ressentir une petite déception en retrouvant une dalle Mini LED, quand bien même cette technologie est toujours aussi bonne. Les couleurs sont vives à l’œil, les écrans très lumineux, et nous ne doutons pas du fait qu’ils seront très bien optimisés. Mais voilà : l’OLED, c’est l’OLED, et c’est incomparable.

Il ne faudra d’ailleurs pas comparer ces Helios 18 et 16 avec les Helios Neo, tous deux également disponibles en 18 et 16 pouces. Qui dit Neo dit gamme plus accessible financièrement, ce qui se traduit par quelques sacrifices çà et là. Le dos des machines perd une bande LED, quand les configurations seront plus sages avec une RTX 4070 en pointe faute d’un système de refroidissement amoindri. La dalle Mini LED passe elle aussi à du « simple » IPS LCD, de bonne facture, mais qui souffre du duel lorsque les machines sont posées les unes à côté des autres.

Toujours est-il qu’en termes de finition, ces Predator Helios et Helios Neo pour 2024 sont toujours très propres. On apprécie particulièrement leurs claviers bien conçus, très agréables à la frappe, et leur pavé tactile très large qui offre un excellent confort à la navigation. Maintenant, il reste toujours un point central qui réclamera un test complet : ces machines vont-elles faire un bruit de décollage d’hélicoptère lorsque poussées dans leurs derniers retranchements ? Là encore, il nous faudra attendre de les avoir en test. Mais une chose est sûre : sur ce CES 2024, Acer n’a pas à rougir de sa proposition, et montre une certaine santé sur tous ses marchés principaux en prime d’oser jouer sur des terrains moins sûrs avec brio.