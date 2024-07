On a vu les deux prochains vélos électriques d’Acer prévus pour la France : tout ce que l’on sait

En plus de l’original Acer ebii, le géant de l’électronique renforcera son offensive dans le vélo électrique avec une version optimisée et deux nouveautés abordables. Nous sommes allés récolter quelques informations exclusives sur le stand de la marque à l'Eurobike 2024.

En octobre 2023, Acer nous invitait dans un lieu mystérieux au sommet d’un immeuble parisien. Cet évènement presse était le lieu pour (re) présenter son premier vélo électrique ebii, et surtout son ambition sur le segment, s’éloignant de son image de constructeur de PC. Toutefois, son arrivée se fait toujours attendre : nous avons donc voulu en savoir plus sur le stand de la marque à l’Eurobike 2024, organisé début juillet à Francfort.

Un Acer ebii revu et plus conventionnel

Bonne nouvelle, l’Acer ebii sera bien du voyage en Europe et en France, mais pas avant la rentrée. De plus, il devrait venir avec une version optimisée « Elite ». Cet Acer ebii Elite est plus conventionnel, avec notamment un moteur passant de l’avant à l’arrière et augmentant son couple de 40 à 50 Nm. Un VAE plus polyvalent, donc, d’autant que la transmission passe ici du monovitesse à un dérailleur Shimano Cues à 9 vitesses.

Adieu aussi la fourche monobras, alors que le triangle arrière semble avoir été revu pour plus de confort. Les roues de ce vélo électrique compact de 20 pouces adoptent des garde-boue, mais les nouveaux porte-bagages avant et arrière sont des options. La batterie de 460 Wh – soit 110 km d’autonomie maximale théorique – loge toujours dans le cadre. Le prix de l’Acer ebii Elite serait de 4 500 euros environ selon la marque, contre 3 999 euros pour la version de base. C’est cher malgré la connectivité et l’Apple Find My inclus !

Deux vélos électriques Acer à moins de 2 000 euros

En marge du VAE compact, la marque taïwanaise nous avait présenté à huis clos une gamme de 5 futurs vélos électriques. Ils n’étaient pas encore finalisés, mais reflétaient au moins la volonté d’Acer d’envahir le marché européen. Suite à la présentation publique de certains au Taipei Cycle en début d’année, l’Eurobike fut l’occasion de nous confirmer deux nouveautés pour la France.

L’Acer eUrban R-2S est un vélo de ville électrique 28 pouces doté d’un cadre haut, et positionné sur l’entrée de gamme avec un prix d’environ 1 500 euros. Il intègre un moteur arrière Ananda de 40 Nm, un dérailleur Shimano Tourney 7 vitesses, et un capteur de couple pour augmenter l’agrément au pédalage. Orienté fitness, son atout est son poids : 17 kg, avec une batterie 360 de Wh.

Le second VAE urbain est l’Acer eCity M-30. Son cadre est ouvert, ses roues en 29 pouces, avec une fourche suspendue venant augmenter l’amortissement. Surtout, le moteur central Ananda livre 70 Nm, la batterie grimpe à 450 Wh et est amovible. Ce modèle devrait débarquer sous 2 000 euros, porte-bagages arrière inclus.

Un autre morceau du catalogue non prévu en France

Ces deux vélos électriques ne semblent pas connectés, au contraire des eUrban-R et eCity-R, non prévus pour la France. Deux autres VAE, le fatbike eNomad-R ST et le longtail eCargo-M (60 kg supportés à l’arrière) étaient sur le stand, tout comme le Predator eNomad-R. Ce mélange de speedbike et de fatbike évoque le OneMile Scrambler S Pro, avec un moteur central 750W/80 Nm.

Les vélos Acer eCity-R et eUrban-R ne sont pas prévus en France. Le fatbike eNomad-R ST non plus ! Dommage, le vélo longtail Acer eCargo-M au prix accessible (moins de 3 000 euros) n'est pas disponible.

Enfin, les trottinettes électriques Acer ne traverseront pas non plus la frontière. Dommage, la nouveauté ES Series 7 à double suspension, freinage à double disque et moteur 500 W paraît intéressante sur le papier.