Amazon dévoile eero Pro 6, son système Wifi 6 avec hub Zigbee pour piloter encore mieux la maison connectée

Amazon lance une nouvelle déclinaison de son système wifi maillé. Voici le eero Pro 6, prêt pour les performances ultra rapides du Wifi 6, avec en prime l’intégration d’un hub Zigbee pour connecter encore plus facilement les objets compatibles sans besoin d’un hub dédié.

Avec sa galaxie d’objets connectés à disposition, Amazon sait combien il est important de pouvoir compter sur un réseau internet stable. Et l’on n’est jamais mieux servi que par soi-même.

C’est sans doute pour cela que la société américaine a profité de son événement de rentrée mardi pour présenter également eero Pro 6, dernier-né de la gamme de systèmes de wifi maillé.

Jusqu’à 75 appareils en simultanée

Ce tout nouveau système dispose du tout dernier standard Wifi 6 et va proposer ainsi des débits plus rapides, pour une meilleure couverture des lieux, en termes de connexion et de performances. Ce routeur est de plus maillé tri-bande, doté de deux ports Ethernet pour satisfaire le plus grand nombre (plus de 75 appareils simultanément).

Il annonce couvrir jusqu’à 190 m² avec une seule unité et jusqu’à 560 m² en pack de trois. Les trois routeurs se connectent alors entre eux avec ou sans fil.

Source : Amazon Le nouveau système maillé Wifi 6 eero Pro 6 // Source : Amazon

La configuration du eero Pro 6 mise toujours sur l’extrême simplicité, avec toutes les instructions faciles à suivre dans l’application. Gros atout de l’application eero : les appareils ajoutés au réseau wifi restent automatiquement connectés, même si vous changez le nom ou le mot de passe. Les mises à jour de sécurité se font également en arrière-plan sans que vous n’ayez besoin d’y penser.

Il est également possible de souscrire à eero Secure+ pour fournir une protection supplémentaire et l’ajout de trois services via des apps (1Password, Malwarebytes et Encrypt.me pour le VPN de vos appareils).

eero Pro 6 s’appuie sur la technologie TrueMesh qui dirige intelligemment le trafic vers les produits qui en ont le plus besoin sans priver les autres. Cela aide à réduire les encombrements, la mise en mémoire tampon ou les pertes de connexion. Parfait pour regarder du contenu en streaming 4K ou jouer en ligne sans coupure.

La maison connectée se gère encore plus facilement

La grande nouveauté de ce eero Pro 6, c’est aussi l’intégration d’un hub Zigbee. Cela va permettre de se passer d’un hub supplémentaire dans votre maison pour piloter les objets connectés présents (ampoules, serrure, capteur, prise, etc.).

Il suffit alors d’associer votre compte Amazon et votre compte eero dans l’application eero. Avec la Skill eero pour Alexa, l’assistant vocal d’Amazon pourra mettre la lumière ou l’éteindre, fermer la porte, gérer le réseau internet et bien d’autres actions.

Prix et disponibilité du eero Pro 6

[app id=925883]

Le système eero Pro 6 est d’ores et déjà disponible au prix de 249 euros l’unité ou 639 euros le lot de 3 sur le site d’Amazon.

Les autres systèmes eero restent en vente :

• eero 6 : 149 € (1 pièce), 239 € (lot de 2) et 299 € (lot de 3)

• eero : 99 € (1 pièce), 179 € (lot de 2) et 259 € (lot de 3)

• eero Pro : 169 € (1 pièce), 469 € (lot de 3)