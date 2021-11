Amazon Prime Video vous propose de clipper votre série préférée comme Twitch

Amazon s'inspire de son service de streaming Twitch pour ajouter un système de clips à Amazon Prime Video.

Vous est-il déjà arrivé de tomber sur un excellent moment d’une série TV, une blague qui tombe dans le mille ou surtout un moment que vous auriez aimé partager à vos amies ? Difficile de le faire avec les séries et films évidemment protégés contre le partage sur les plateformes de SVOD. Désormais, Amazon va faciliter tout cela et le service Prime Video pourrait bien gagner en viralité.

Des clips comme sur Twitch

Amazon a annoncé qu’il serait désormais possible de partager un clip d’une série ou d’un film sur Amazon Prime Video très facilement depuis le bouton « partager un clip ». À la manière du service de streaming Twitch, déjà très connu pour ses clips et également une propriété d’Amazon, vous allez pouvoir sélectionner une courte séquence vidéo pour la partager sur les réseaux sociaux.

Les clips ont évidemment une durée très limitée, de 30 secondes maximum par extrait, le but n’est pas pour Amazon de permettre de partager illégalement un film ou une série sur Internet. L’application va vous proposer de couper vous-même les 30 secondes qui vous intéressent. En revanche, contrairement à Twitch, l’extrait sera ensuite téléchargé sur votre appareil et partageable directement. Il n’est donc pas question d’héberger les clips comme peut le proposer Twitch.

Seulement sur une partie du catalogue

Pour le moment la fonction Amazon Prime Video Clip est assez restreinte. En effet, Amazon indique qu’elle n’est disponible que dans The Boys (saison 1), The Wilds, Invincible et Fairfax. À l’avenir, les autres séries et films « Amazon Original » devraient y avoir droit.

En revanche, Amazon ne promet rien concernant les séries et films produits par d’autres sociétés. On ne pourra donc pas encore réaliser de clips de SuperStore, The Office, Urgences ou encore Chuck.

