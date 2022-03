Coupe de France de football : Amazon pourrait bien récupérer les droits de diffusion

Dès la semaine prochaine, l'appel d'offres pour les droits de diffusion de la Coupe de France de football sera lancé. Amazon, qui diffuse déjà des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2, pourrait se montrer intéressé.

Cela fait des années que la Coupe de France, organisée par la FFF (Fédération française de football) et ouverte à tous les clubs de France, est diffusée par Eurosport et France Télévisions. Depuis 2014, puis un renouvellement en 2018, les matchs sont retransmis par les deux chaines, après la signature d’un contrat à 22 millions d’euros par saison. Mais cela pourrait bientôt changer.

La Coupe de France bientôt sur Prime Video ?

Tous les quatre ans, la FFF rouvre l’appel d’offres pour la diffusion télé de la Coupe. Cette année, un nouvel acteur se montrerait intéressé : l’américain Amazon, qui souhaite clairement s’investir dans le foot français. Le géant ne ferait qu’étendre son empire actuel puisqu’il détient déjà les droits pour une bonne partie des rencontres de la Ligue 1 et la Ligue 2, disponibles via son service de SVoD Amazon Prime Video. Le contrat d’Eurosport et France Télévisions s’achevant en fin de saison, c’est-à-dire au mois de mai, Amazon pourrait reprendre le flambeau — après négociation pécuniaire avec la FFF, bien entendu.

Le journal L’Équipe pointe du doigt que la fédération française de foot serait déçue de l’exposition des matchs de la Coupe de France, ainsi que des programmes associés, sur les chaines actuelles. Elle pourrait donc commencer à négocier avec Amazon, pour un montant qu’on imagine au moins égal aux 22 millions annuels qu’elle touche. La FFF pourrait en outre procéder à un nouveau découpage des lots.

Si Amazon récupère les droits, on imagine que les matchs seront diffusés sur Prime Video, de la même façon que les rencontres de la Ligue 1. Sur le service de SVoD, l’abonnement au Pass Ligue 1 est à 12,99 euros par mois. Il s’ajoute à l’abonnement Prime à 5,99 euros par mois ou 49 euros par an.

