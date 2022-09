Amazon Halo Rise : un réveil pour mieux dormir

Amazon vient d'annoncer Amazon Halo Rise, un réveil muni d'une lampe et de nombreux capteurs pour mesurer votre sommeil et vous faire vous lever du bon pied.

Le sommeil est devenu ces dernières années un sujet important pour les grands noms de la tech. La plupart des montres connectées proposent ainsi de suivre nos nuits, tandis que certaines marques se sont spécialisées dans le domaine. C’est désormais au tour d’Amazon de prendre le train en marche avec Halo Rise.

Un réveil et une lampe

L’Amazon Halo Rise est avant tout un réveil qui souhaite vous aider à vous lever du bon pied grâce à sa lumière progressive venant simuler le levé du soleil. On retrouve cette fonctionnalité sur de nombreux objets connectés, à l’instar des ampoules connectées Philips Hue par exemple.

Bien que l’Amazon Halo Rise ne semble pas disposer d’enceintes, sa compatibilité avec Alexa permet de connecter une enceinte pour se réveiller au son de votre musique préférée.

Avec suivi du sommeil

En plus d’être un réveil évolué, l’Amazon Halo Rise est également un produit visant à suivre votre sommeil. Et comme on n’aime généralement pas sentir une intrusion dans l’intimité de nos chambres, cet appareil fonctionne sans la moindre caméra ni micro.

Ses différents capteurs sont capables de mesurer non seulement vos mouvements et votre respiration, mais aussi la température, l’humidité et la luminosité de la pièce. Les algorithmes de machine learning s’occupent ensuite de nettoyer les interférences (la personne qui partage votre lit, un animal de compagnie…) et d’analyser votre sommeil.

Tout le suivi se fait ensuite directement depuis votre smartphone. Vous y retrouverez toutes les informations sur les différents cycles de votre sommeil.

Cela n’est pas sans rappeler ce que propose Google avec le Nest Hub 2021, qui utilise Soli pour suivre votre sommeil. Amazon n’a pas détaillé ses capteurs, mais ils doivent très certainement s’en rapprocher.

Coming soon ?

L’Amazon Halo Rise est annoncé « prochainement » au prix de 139,99 dollars (hors taxes). On ignore encore si ce produit sera commercialisé en France, ni à quel prix.

