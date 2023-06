Amazon Prime offre -10 % chez Monoprix : que se cache-t-il derrière cette offre ?

Si vous avez un abonnement Amazon Prime, une offre intéressante s'ouvre à vous : une réduction de 10 % est désormais disponible chez Monoprix. Intrigant, non ? Laissez-nous vous éclairer sur cette nouveauté.

En quête constante d’amélioration et de peaufinage de son abonnement, Amazon continue de chercher la formule parfaite pour son offre Prime. Pour rappel, Prime est une offre fourre-tout qui inclut les frais de livraison rapide, l’accès à une partie du catalogue Amazon Music, à Prime Video, à une sélection de jeux, à un espace de stockage illimité pour les photos, et bien plus encore.

Cependant, il est à noter que le tarif de l’abonnement a connu une augmentation significative dans le monde entier, surtout aux États-Unis, mais aussi en France. En juillet 2022, le prix annuel a grimpé de 42,65 % ! Désormais, il faut débourser 6,99 euros par mois (contre 5,99 euros précédemment) ou 69,90 euros par an (contre 49,00 euros auparavant).

Alors que cette hausse tarifaire peut paraître surprenante, Amazon ne reste pas inactif pour autant. La firme envisage en effet d’ajouter une offre de forfait mobile à son abonnement Prime aux États-Unis, une révolution qui pourrait bien attirer de nombreux consommateurs. Dans le même temps, Amazon réfléchit aussi à une version moins chère de Prime, qui serait cependant accompagnée de publicité.

-10 % chez Monoprix

En France, Amazon ne reste pas non plus en retrait. Le géant de l’e-commerce vient de conclure un partenariat très intéressant avec Monoprix. Concrètement, cela signifie que pendant six mois, les abonnés Prime bénéficieront d’une réduction de 10 % sur leurs achats dans la section Monoprix du site d’Amazon, mais également en magasin.

En réalité, il s’agit de l’offre Monopflix, déjà disponible sur 1, 6 ou 12 mois. Ici, vous aurez donc six mois offerts, sans reconduction automatique. On peut dire que cette collaboration est un accord gagnant-gagnant pour les deux groupes. En effet, non seulement ils bénéficient d’une visibilité accrue, mais ils peuvent aussi échanger les emails des clients qui souscrivent à cette formule, une manne d’informations précieuses à l’ère du numérique.

On le rappelle, Amazon Prime est disponible à 69 euros par an. Les nouveaux clients peuvent d’ailleurs bénéficier d’un mois d’essai gratuit.

Pour les étudiants, l’abonnement est à 24 euros par an avec une période d’essai de 90 jours.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.