L’Amazon Eero Max 7 passe déjà… au Wi-Fi 7

Amazon annonce l'Eero Max 7, un routeur maillé compatible avec le Wi-Fi 7, une norme qui n'est pas encore finalisée.

Après les Eero Pro, voici les Eero Max ! Ou plus particulière l’Eero Max 7, un routeur présenté rapidement à l’occasion de la conférence annuelle d’Amazon.

Le nouveau Eero

Ce routeur se présente en hauteur, à l’instar d’un Orbi et non plus comme sur les Eero Pro 6E comme des petits carrés encore plus fins que des Google Home. On peut donc espérer qu’il s’y trouve plus d’antennes et de meilleure qualité.

L’arrivée du Wi-Fi 7

L’Eero Max 7 prend en charge les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, le rendant compatible avec tous les standards actuels, mais aussi le Wi-Fi 7, donc les spécificités techniques restent encore à détailler. Amazon promet que cela permet « d’éviter les interférences des réseaux voisins et améliorer la latence du maillage ».

Côté débits, l’Eero Max 7 est équipé de deux ports Ethernet 10 Gigabit et de deux ports 2,5G pour un débit maximal de 9,4 Gb/s. Sans fil, il faut compter sur des débits théoriques de 4,3 Gb/s, ce qui est moins impressionnant, mais tout de même bien plus élevé que les 1,3 Gb/s du Pro 6E.

La portée est également améliorée puisqu’Amazon assure qu’un seul Eero Max 7 permet de couvrir 232 m² et un kit de trois peut arroser d’ondes près de 700 m². Bonne nouvelle, il peut servir de routeur frontière sur le protocole Matter, et ainsi gérer tous vos objets connectés compatibles. Malheureusement, Amazon n’a pas encore révélé la bande passante allouée à chaque canal.

La simplicité Eero

Puisqu’il s’agit d’un Amazon Eero, on retrouve évidemment tout l’écosystème habituel et la simplicité qui va avec. Vous pouvez d’ailleurs créer un réseau maillé avec les précédentes générations de routeurs de la marque.

Notez tout de même que certaines fonctionnalités primordiales, comme le contrôle parental, sont restreintes derrière un abonnement mensuel payant.

Un prix très élevé

Comme à chaque nouvelle norme Wi-Fi, l’arrivée du Wi-Fi 7 fait s’envoler le prix de l’Eero Max 7. Le simple routeur sera « bientôt disponible » à 700 euros. Comptez 1150 dollars pour deux ou 1700 dollars pour trois (prix en euros encore inconnus pour les packs).