Amazon Fire TV : vous allez perdre moins de temps à trouver le film parfait

Amazon a présenté aux États-Unis de nouveaux Fire TV Stick 4K et 4K Max. On trouve aussi une Fire TV Soundbar. Mais ce n'est pas tout : le système Fire OS propose une fonction pour trouver plus finement les films et séries que l'on veut voir.

Ça se bouscule du côté de la recommandation de contenus : Amazon passe à la vitesse supérieure et craque sous la pression, en intégrant davantage d’intelligence artificielle. L’entreprise en profite pour annoncer ses nouveaux Fire TV Stick et sa nouvelle barre de son plus abordable.

Fire TV Ambient : c’est quoi cette fonction d’IA qui s’y ajoute ?

Pour rappel, la Fire TV Ambient Experience est une fonction qui permet d’afficher plein d’informations sur l’écran de veille de son Fire TV. Calendrier, notes, commandes domotiques, météo, etc. Désormais, cet écran permet d’afficher des « œuvres » générées par IA.

Pour cela, rien de plus simple : il suffit de décrire l’image que l’on souhaite à Alexa. La fonctionnalité est gratuite et arrivera sur les Fire TV Stick 4K Max d’ici la fin de l’année, aux États-Unis seulement dans un premier temps.

Des recommandations encore meilleures : demandez ce que vous voulez

Amazon profite de cela pour annoncer une nouvelle fonctionnalité qui arrivera prochainement sur Alexa. Elle permettra de poser des questions précises lorsqu’on recherche un film, une série, ou n’importe quelle émission. Que ce soit le thème, la durée, l’intrigue générale, des citations dans les contenus…

Cette IA d’Amazon ira chercher et proposera des choix correspondants, le tout en fonction de vos abonnements aux plateformes de SVoD (qui tendent à se multiplier). L’idée est claire : faire en sorte que vous passiez moins de temps à sélectionner un programme qu’à le regarder. C’est le grand drame des plateformes de streaming : trop de choix tuent le choix et on a trop souvent peur de passer à côté de mieux lorsqu’on sélectionne une émission.

Pour l’instant, cette fonctionnalité est en déploiement outre-Atlantique en anglais uniquement. Elle sera étendue dans les pays éligibles dans les semaines à venir. Pour pouvoir l’utiliser, il faut une Fire TV fonctionnant sous Fire OS 6 minimum.

Les nouveaux Fire TV Stick et la Fire TV Soundbar

Amazon ressort dans une nouvelle génération plusieurs de ses boîtiers multimédias. Il y a tout d’abord le Fire TV Stick 4K Max, qui dispose d’un processeur à quatre cœurs de 2 GHz : c’est le modèle haut de gamme proposé par Amazon. Il passe enfin au Wi-Fi 6E pour des débits plus élevés et vient doubler sa capacité de stockage par rapport à la version précédente.

Quant au modèle « de base », à savoir le Fire TV Stick 4K, lui aussi passe au Wi-Fi 6E et propose une puce de 1,7 GHz. Le premier sera vendu à 60 dollars aux États-Unis, tandis que l’autre sera disponible pour 35 dollars. On ignore pour le moment quand ils sortiront en France, mais tout porte à croire que ce sera le cas dans quelques mois.

Amazon en profite pour lancer une nouvelle Fire TV Soundbar à 109 dollars. Elle propose d’apporter un meilleur son à ses programmes lorsqu’on a un téléviseur qui manque de pêche. Une barre de son compatible avec DTS Virtual-X et Dolby Audio.