Ce lundi, Amazon a dévoilé sa toute nouvelle tablette, la Fire HD 10. S'il s'agit de la plus haut de gamme du catalogue, elle n'est cependant proposée qu'au prix de 150 euros.

En parallèle de ses liseuses, Amazon propose depuis plusieurs années une gamme de tablettes sous le nom Fire. Ce lundi, le constructeur a présenté son nouveau modèle, et le plus haut de gamme, l’Amazon Fire HD 10.

Comme son nom l’indique, cette tablette est dotée d’un écran de 10,1 pouces avec une définition de 1920 par 1200 pixels, soit une densité de 224 pixels par pouce. Du côté du processeur, Amazon annonce que la tablette est dotée d’une puce octo-core cadencée à 2 GHz, sans annoncer néanmoins le modèle. On retrouve également 2 Go de RAM et 32 ou 64 Go de stockage selon la version, extensible par carte microSD.

Une autonomie augmentée de 20%

Concernant la connectique, l’Amazon Fire HD 10 est dotée d’une prise USB-C 2.0 ainsi que d’une prise jack. Du côté de l’autonomie, Amazon annonce une batterie pouvant aller jusqu’à 12 heures de lecture vidéo, sans néanmoins préciser la charge électrique de l’accumulateur. À titre indicatif, la précédente Kindle Fire HD 10 était limitée à 10 heures seulement. On retrouve également un appareil photo de 2 MP au dos comme en façade, capable de filmer en 720p pour les appels vidéo par exemple.

Pour l’heure, l’Amazon Fire HD 10 n’a pas été annoncée en France. Aux États-Unis, elle sera disponible à compter du 30 octobre au prix de 150 dollars (136 euros HT) à condition de prendre les « offres spéciales ». Sans publicité, il en coûtera 165 dollars (150 euros HT).