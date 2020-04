Amazon : l’arrêt complet des livraisons est envisagé en France pendant le confinement

Après avoir été condamné à ne livrer que des produits essentiels pendant le confinement, Amazon a indiqué que, pour respecter cette décision judiciaire, il pourrait être contraint de suspendre l'activité de ses centres de distribution en France.

Amazon a été condamné par le tribunal judiciaire de Nanterre à ne livrer plus que des produits jugés essentiels pendant la période de confinement. Ainsi, toutes les livraisons qui ne relèvent pas de l’alimentaire, de l’hygiène ou des soins médicaux doivent être suspendues en France. La justice a en effet estimé que le géant de la distribution n’avait pas assez bien protégé ses employés pendant la crise sanitaire.

L’entreprise a rapidement manifesté son désaccord avec les conclusions du tribunal., mais elle ne s’arrête pas là. Au lendemain de cette condamnation, Amazon nous fait parvenir un nouveau communiqué pour détailler un peu plus ses réflexions tout en réaffirmant avoir pris toutes les mesures sanitaires nécessaires pour garantir la protection de ses salariés.

Amazon va sans doute faire appel

« Nous pensons faire appel », indique la firme. Cela n’est pas une surprise, Amazon a tout intérêt à contester la décision du tribunal de Nanterre. Toutefois, il faut savoir que ce genre de démarche peut prendre du temps. En attendant, l’issue d’une telle initiative, le géant américain doit déjà prendre des mesures pour ne pas enfreindre la condamnation.

Aucune décision drastique n’a été prise pour le moment, mais l’entreprise étudie « les conséquences de cette décision et les options disponibles ». Et d’ajouter : « notre interprétation suggère que nous pourrions être contraints de suspendre l’activité de nos centres de distribution en France ».

Vers un arrêt complet d’Amazon pendant le confinement ?

Nous avons appelé Amazon pour essayer de savoir si cela pouvait signifier l’arrêt complet des activités de la firme pendant le confinement — et donc aussi la suspension des livraisons de produits jugés essentiels. « C’est une option sur la table », nous répond-on tout en nous promettant davantage d’informations sur la question dans les jours à venir. Il faut donc bien comprendre qu’il s’agit là d’une possibilité et non pas encore d’une certitude.

« Actuellement, nous continuons à opérer dans le pays et faisons tout notre possible pour maintenir le niveau de service attendu par nos clients en France, les emplois sur lesquels comptent nos collaborateurs et la visibilité dont les milliers d’entreprises françaises qui vendent sur amazon.fr ont besoin en cette période sans précédent », indique la suite du communiqué. « Cependant, sans la possibilité d’exploiter nos centres de distribution en France, nous serions contraints de restreindre un service qui est devenu essentiel pour les millions de personnes à travers le pays qui souhaitent avoir accès aux produits dont elles ont besoin chez elles pendant cette crise » conclut Amazon.

L’argument de l’emploi

On notera que l’entreprise fait valoir ici l’argument des emplois qu’elle génère. On peut imaginer qu’Amazon compte utiliser ce discours pour peser sur la table des négociations. Sans aller jusqu’à parler de menace, on peut affirmer que le géant pose ici un dilemme qu’il compte bien exploiter à son avantage.

Rappelons que cette condamnation fait suite à la plainte déposée par le syndicat Sud Commerce à l’encontre du géant du e-commerce. C’est pour cette raison que seul Amazon est concerné par la décision du tribunal de Nanterre.