Amazon : la justice interdit de livrer des smartphones et des PC pendant le confinement

Amazon n'a plus le droit de livrer des produits non essentiels pendant le confinement en France. C'est en effet ce qu'a décidé le tribunal de Nanterre.

Amazon n’a pas plus le droit de livrer des appareils électroniques pendant la période de confinement que nous vivons dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Cela inclut donc les smartphones, les PC, entre autres. À vrai dire, le géant américain ne peut plus livrer de produits jugés non essentiels. C’est en effet ce qu’indique le tribunal de Nanterre dans sa condamnation à l’égard de l’entreprise.

Ne pourront ainsi être livrées que les « commandes de produits alimentaires, d’hygiène et médicaux ». Cette condamnation est justifiée par le fait qu’Amazon a « de façon évidente méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés », rapporte le site de BFM TV.

10 % de produits essentiels seulement

En plus des smartphones et PC, vous ne pourrez donc pas vous faire livrer de liseuses, de DVD ou Blu-ray ou d’accessoires domotiques. Il faut savoir que cette décision de justice fait suite à une plainte déposée par Sud Commerce. Le syndicat estime que les produits essentiels ne représentent que 10 % des livraisons effectuées actuellement par le leader de l’e-commerce.

Rappelons tout de même qu’au début de la période de confinement, Amazon s’était engagé à donner la priorité aux livraisons de produits essentiels. La plateforme a même suspendu la vente de jeux vidéo.

Quid du marketplace ?

Nous avons contacté Amazon France afin de savoir si l’entreprise allait faire appel ou si elle tenait à réagir après cette annonce. Pour l’instant, nous n’avons pas encore reçu de réponse.

Précisons aussi que seules les livraisons gérées directement par Amazon France devraient être affectées par cette condamnation. Les envois effectués par les filiales étrangères pourront sans doute être maintenus. En outre, le marketplace devrait continuer à tourner plus ou moins normalement.