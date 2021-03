Amazon Prime Gaming : les offres d’avril 2021 sont là

Comme chaque mois, Amazon propose des jeux gratuits, des packs et options offerts à ses abonnés Prime. Voici la liste toujours aussi chargée pour le mois d'avril.

Et c’est parti pour la nouvelle livraison de cadeaux de la part d’Amazon Prime Gaming. En avril, les fans de Fall Guys, Rainbow Six Siege ou encore GTA Online vont être gâtés avec du contenu offert.

Pour Fall Guys : Ultimate Knockout, cela commence même dès ce jeudi 25 mars à 17h avec un bundle exclusif Boxzilla (un costume et 6500 Kudos pour acheter des goodies) à récupérer gratuitement pour attaquer la Saison 4 du jeu déjanté de Devolver. Pour les autres, il faudra patienter jusqu’au 1er avril.

Des skins et des jeux à gogo

Rainbow Six Siege a ainsi des skins d’armes et de charme pour Caveira, un nouveau casque, le tout réalisé par l’artiste SAU_SIEGE, membre de la communauté du jeu tactique aux millions d’agents.

Pour les fans de Roblox, un nouveau chapeau est offert avec du skin à récupérer dans l’arsenal. Mais il faut agir avant le 16 avril. Des skins, il y en a aussi pour Apex Legends, Paladins et Rogue Company.

Si vous êtes plutôt mélomane, Magic Tiles 3 offre une journée de Pass VIP à débloquer et cinq chansons supplémentaires par semaine.

Pour aller plus loin

Amazon renforce son implantation dans le jeu vidéo avec un 4e studio

Cinq nouveaux jeux gratuits viennent compléter votre ludothèque dès le 1er avril, du jeu à énigme Before I Forget au thriller The Escapists. Vous pourrez aussi profiter de Move or Die – Couch Party Edition pour jouer jusqu’à 4 en local ou en ligne. Un jeu insolite dans lequel il faut être vif car le gameplay change toutes les 20 secondes. Moving out mise sur vos talents de déménageur tandis que Aces of the Luftwaffe – Squadron ravira les amateurs de combats aériens.

Pour rappel : ces packs et jeux sont à récupérer sur le site d’Amazon Prime Gaming. Ils sont accessibles gratuitement aux abonnés Amazon Prime et peuvent être obtenus sur PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch ou Google Stadia selon les offres et selon le type d’inscription aux services que vous possédez.

La liste des offres d’avril 2021

Déjà disponible : Jeux Agar.io Contenu Apex Legends Contenu Epic Seven Contenu Fall Guys Contenu For Honor Magic Tiles 3 Contenu Rainbow Six Siege Contenu Roblox Contenu Rogue Company Contenu SMITE Contenu WAR OF THE VISIONS FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS

29 mars : Contenu Paladins

1er avril : Contenu Hole.io Contenu V4

5 avril : Contenu Aquapark.io Contenu Clash of Kings

7 avril : Contenu Epic Seven Contenu MapleStory M

8 avril : Contenu Cube Surfer ! Contenu Darkness Rises

14 avril Contenu Alliance vs Empire

15 avril : Contenu Helix Jump Contenu V4

21 avril : Contenu Epic Seven Contenu MapleStory M

22 avril : Contenu Darkness Rises

28 avril : Contenu Alliance vs Empire Contenu WAR OF THE VISIONS FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS

29 avril : Contenu V4

Et n’oubliez pas : vous avez jusqu’au 31 mars pour récupérer les 20 jeux d’arcade cultes de SNK qui sont offerts, et jusqu’au 1er avril pour obtenir Bomber Crew Deluxe, Blasphemous, SkyDrift, Boomerang Fu et Tengami.