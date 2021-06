Amazon Prime Gaming : Batman The Enemy Within offert en juillet

Comme chaque mois, Amazon Prime Gaming dégaine ses contenus jeux vidéo offerts aux abonnés Amazon Prime. En juillet, six jeux PC sont à récupérer ainsi que des packs, des skins, des armes et des monnaies dans les jeux les plus populaires comme FIFA 21, Valorant, League of Legends...

Les offres de contenus Amazon Prime Gaming sont de retour en juillet. Si vous disposez d’un abonnement Amazon Prime, vous pouvez prétendre à des offres exclusives, des packs gratuits, du contenu additionnels voire des jeux offerts dans l’espace Prime Gaming.

Vous avez jusqu’au 30 juin pour récupérer gratuitement Battlefield 4 avant qu’il ne soit trop tard, mais aussi bon nombre de jeux et contenus offerts ce mois-ci.

Pour juillet, rebelote. Amazon Prime continue d’offrir très régulièrement du contenu exclusif sur les jeux les plus populaires (FIFA 21, Assassin’s Creed Valhalla, League of Legends, VALORANT,Rainbow Six Siege, etc.). Pack de boosters d’XP, skins inédits, carte de joueurs ou monnaie à gogo : il y en a pour tous les goûts.

Et ce mois-ci, Amazon va ravir les joueurs de Grand Theft Auto Online, Warframe et Sea of Thieves avec du contenu in-game en cadeau alors que le célèbre jeu de pirates vient d’accueillir l’un des plus célèbres d’entre eux dans une extension gratuite, Jack Sparrow (Sea of Thieves : a Pirate’s Life).

Les jeux offerts en juillet

En passant par le logiciel Amazon Prime Gaming à installer sur votre PC, vous pouvez obtenir différents titres gratuitement pour jouer sur votre ordinateur. Ce mois-ci, six jeux sont offerts.

Batman: The Enemy Within – The Telltale Series : un nouvel épisode des aventures de Bruce Wayne et Batman au sein de la fameuse franchise Telltale.

: un nouvel épisode des aventures de Bruce Wayne et Batman au sein de la fameuse franchise Telltale. RAD : un rogue-lite d’action en 3D dans lequel vous devrez tenter de sauver l’humanité face à l’apocalypse non pas une fois, mais plusieurs fois.

: un rogue-lite d’action en 3D dans lequel vous devrez tenter de sauver l’humanité face à l’apocalypse non pas une fois, mais plusieurs fois. The Wanderer: Frankenstein’s Creature : le célèbre monstre prend vie dans ce jeu visuellement inattendu.

: le célèbre monstre prend vie dans ce jeu visuellement inattendu. Tales of the Neon Sea : des humains, des robots, de l’intrigue et des soupçons dans ce jeu d’enquête à l’ambiance cyberpunk.

: des humains, des robots, de l’intrigue et des soupçons dans ce jeu d’enquête à l’ambiance cyberpunk. Automachef : un puzzle game dans lequel vous devez tenter d’automatiser votre cuisine à la perfection.

: un puzzle game dans lequel vous devez tenter d’automatiser votre cuisine à la perfection. Portal Dogs : entre le plateformer et le puzzle game, ce jeu va vous triturer les méninges.

Vous avez jusqu’au 1er juillet pour récupérer les jeux offerts en juin : Batman – The Telltale Series, Newfound Courage, Lost in Harmony, BFF or Die, Spitkiss and Mugsters.

Les contenus offerts en juillet

Déjà disponible

Contenu Apex Legends – Revenant Sakura Steel Skin

Contenu Assassin’s Creed Valhalla – Druidic Settlement Bundle, Black Raven

Settlement Pack, Mystical Settlement Pack, 5x One Hour XP Boosters

Contenu FIFA – 1x Player Pick of 4 OVR 83+ Players &5x Gold Rare Players

Contenu Last Day on Earth – Caps x1000

Contenu League of Legends – Mystery Skin Shard

Contenu Legends of Runeterra – Epic Wildcard

Contenu Magic Tiles 3 – Unlock One-Day VIP pass and 5 additional songs, every week!

Contenu Rainbow Six Siege – Exclusive Sunstark Operator Bundle

Contenu Rogue Company – Kick and Dip emote

Contenu UFC – Hawaiian Shirt + Drink Hat, Drinking Hat w/ Purple Soda, Purple Hawaiian Shirt

Contenu Valorant – Exclusive EP 2 // Formation Player Card

Contenu Word Farm Adventure – Piggy Bank Smash

Contenu MLB Tap Sports Baseball ‘21 – Daily Box, In-Game Currency

1er juillet Contenu Darkness Rises – Rank S++ Costume Choice Box x4 Contenu Epic Seven – 20x Leif Contenu Last Day on Earth – Rank III Corgi Puppy Contenu League of Legends – Mystery Skin Shard Contenu Madden – 1x elite player 80+ OVR, 2x gold or better players 70+ OVR, 3x silver players 62+ OVR Contenu Word Farm Adventure – Independence Day ‘Tile Style’

6 juillet Contenu Mobile Legends : Bang Bang – Amazon Prime Chest, Hero Trial Cards of Saber (7-day), Skin Trial Cards of Saber-Onimaru (7-day), Hero Trial Cards of Johnson (7-day), Skin Trial Cards of Johnson-Wreck King (7-day) Contenu Sea of Thieves – New in-game content Contenu Word Farm Adventure – Super Spin

7 juillet Contenu Alliance vs Empire – White Diamond x500, Enhancement Guard Ticket x50, Hero’s Blessing x1, Treasure’s Blessing x1 Contenu MLB Tap Sports Baseball ‘21 – Daily Box, In-Game Currency

8 juillet Contenu Dauntless – Arcslayer Mortar Spear War Pike Bundle, 1x Arcslayer Mortar Spear War Pike Skin, 1x Supply Pack, 1x Primus Purple Armour Dye Contenu Word Farm Adventure – Booster Pack Contenu V4 – Special Support Package + Blessed Enhance Scroll Choice Chest + Cursed Enhance Scroll Choice Chest

12 juillet Contenu League of Legends – Mystery Skin Shard

13 juillet Contenu Legends of Runeterra – Epic Wildcard

14 juillet Contenu Epic Seven – 1x Lvl 85 Epic Equipment Set (Attack, 4 parts, Excluding Accessories) Contenu MaplestoryM – Auto-Battle Charge Ticket (1 Hour) x10

15 juillet Contenu Last Day on Earth – ‘Punk’ Chopper Skin

20 juillet Contenu Mobile Legends : Bang Bang – Permanent Skin Alpha – Fierce Dragon, Amazon Prime Chest, Hero Trial Cards of Argus (7-day), Skin Trial Cards of Argus-Dark Draconic (7-day), Hero Trial Cards of Lunox (7-day), Skin Trial Cards of Lunox-Butterfly Seraphim (7-day)

21 juillet Contenu Alliance vs Empire – White Diamond x500, Emerald x50, Enhancement Guard Ticket x50, King’s Blessing x1, Benuv’s Blessing x1 MLB Tap Sports Baseball ‘21 – Daily Box, In-Game Currency

22 juillet Contenu League of Legends – Mystery Skin Shard Contenu V4 – Special Support Package + Veril (Rare Companion)

28 juillet Contenu Epic Seven – 1x Tera-Phantasma, 1,000,000 Golds, 20x Leif

