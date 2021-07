Grâce à la PS5 et aux Xbox Series, AMD voit ses bénéfices quadrupler cette année

AMD a publié son bilan financier du second semestre, et celui-ci dévoile des chiffres très positifs pour le fabricant des Ryzen.

Alors qu’avant-hier, Intel dévoilait son plan pour revenir au centre du jeu à l’horizon 2025, AMD, de son côté, continue d’afficher une croissance insolente, à l’instar de la plupart des géants de la tech. Son dernier bilan financier atteste de son ascension fulgurante. Selon celui-ci, le chiffre d’affaires d’AMD a doublé d’une année sur l’autre durant le deuxième trimestre, pour atteindre 3,850 milliards de dollars.

Fait intéressant : en avril dernier, AMD avait déjà revu à la hausse ses objectifs pour ce trimestre, et l’entreprise tablait sur 3,6 milliards. Elle donc dépasser son objectif de quelques 250 millions de dollars.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs processeurs (CPU) Intel et AMD Ryzen en 2021 ?

Pour rappel, le chiffre d’affaires concerne juste la quantité de vente réalisée, mais pas forcément ce qui reste à la fin dans les poches de l’entreprise. Pour cela, il faut regarder du côté du bénéfice net. Et justement, celui-ci affiche aussi une progression très importante. Il a plus que quadruplé, avec une hausse de 352 % par rapport au second trimestre 2020. Il passe ainsi de 157 millions de dollars à 710 millions.

Consoles et pénurie

Ces chiffres peuvent probablement s’expliquer en grande partie par l’intégration de ses microprocesseurs au sein des consoles de 9e génération. On sait par ailleurs que pour le reste de ses produits (cartes graphiques RX 6000, Ryzen 5000 et Epyc), les voyants sont tous au vert. AMD prévoit d’ailleurs de lancer (sans grande surprise) les Radeon RX 7000 et les Ryzen 6000 dès 2022.

Face à de tels résultats, AMD a encore revu à la hausse son objectif pour cette année. Lisa Su, la CEO de l’entreprise américaine, écrit : « Nous prévoyons maintenant que notre chiffre d’affaires annuel de 2021 augmentera d’environ 60 % par rapport à l’année précédente, grâce à une exécution solide et à la préférence accrue des clients pour nos produits leaders. »

Rappelons que la croissance d’AMD est d’autant plus impressionnante qu’elle s’effectue en pleine pénurie de composants, qui peut ralentir sa capacité à répondre à une demande forte.