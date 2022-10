AMD dit non à la connectique de Nvidia pour éviter la surchauffe

Alors que Nvidia mène l'enquête pour déterminer les causes de la surchauffe constatée sur le connecteur 16 pin de certaines GeForce RTX 4090, AMD se tournera pour sa part vers une autre prise d'alimentation pour ses futures cartes graphiques RDNA 3.

C’est officiel, AMD et Nvidia feront définitivement bande à part en matière de connecteur d’alimentation. C’est ce que l’on apprend de source officielle par le biais d’un tweet de Scott Herkelman, vice-président de la division Radeon chez AMD. Publié ce 25 octobre en réponse à Kyle Bennett, rédacteur en chef du site spécialisé HardOCP et ancien d’Intel, ce tweet confirme une information déjà plus ou moins certaine : AMD n’équipera pas ses prochaines cartes graphiques RDNA 3 de connecteurs 16 broches « 12VHPWR », employés par Nvidia.

La confirmation de Scott Herkelman intervient alors que le connecteur 16 broches traverse actuellement une passe difficile. Sur certaines GeForce RTX 4090, d’importants problèmes de surchauffe ont en effet conduit à une combustion pure et simple du connecteur, mais aussi de l’extrémité du câble d’alimentation qui s’y attache. Une situation extrême pour l’instant rapportée par une poignée d’utilisateurs seulement, mais qui a déjà fait beaucoup de bruit dans la presse spécialisée.

AMD resterait sur des connecteurs 8 broches « à l’ancienne »

Comme le rappelle WCCFTech, AMD doit dévoiler très prochainement ses prochaines Radeon. Cette nouvelle génération de cartes sera basée sur l’architecture graphique RDNA 3 et sur la gravure en 5 nm de TSMC pour aboutir à une hausse de plus de 50 % des performances par watt par rapport à l’architecture RDNA 2 actuelle. AMD profitera également de sa nouvelle génération de GPUs pour améliorer les performances en ray tracing, peaufiner son Adaptive Power Management et introduire une nouvelle génération de son Infinity Cache, entre autres.

Côté consommation, les Radeon RDNA 3 seront plus gourmandes que les actuelles Radeon RDNA 2 mais elles devraient néanmoins être nettement plus économes que les dernières RTX 4000 de Nvidia.

Selon toute logique, cela devrait permettre à AMD de se contenter de connecteurs 8 broches « traditionnelles ». Plusieurs PCB en fuite ont d’ailleurs étayé cette supposition, certaines cartes customs ayant laissé apercevoir jusqu’à trois connecteurs 8 broches mitoyens.

