AMD a corrigé l’un des plus gros défauts de sa technologie FSR

AMD a annoncé une nouvelle version de sa technologie d'upscaling FSR cette semaine. Cette version 3.1 apporte de sérieuses améliorations en termes de qualité d'image.

La Game Developers Conference de cette semaine à San Francisco est l’occasion pour certains éditeurs et développeurs de faire quelques annonces avant le Computex de Taipei en juin prochain.

Alors qu’Epic Games a annoncé les nouvelles fonctionnalités de son Unreal Engine en version 5.4, ainsi que l’arrivée de l’Epic Games Store sur Androd et iPhone, c’est AMD qui avait visiblement des choses à dévoiler pendant l’évènement.

Lors d’un panel se focalisant sur le moteur Snowdrop utilisé notamment dans le jeu Avatar : Frontiers of Pandora, AMD a annoncé la version 3.1 de sa technologie d’upscaling FSR, avec des améliorations significatives.

AMD améliore la qualité d’image de son FSR

Le FSR (FidelityFX Super Resolution) n’avait pas reçu de mise à jour notable depuis 2022. Comme le rappelle le site TechSpot, le FSR 3 a bien apporté la génération d’images, mais n’avait en aucun cas amélioré la composante mise à l’échelle de sa technologie.

Avec cette version 3.1, AMD s’est focalisé sur les principaux reproches faits au FSR, à savoir la qualité d’image lorsque la fonctionnalité est activée en plein jeu. On pourra ainsi observer un « amélioration de la stabilité temporelle (réduction du scintillement et / ou du clignotement) » ainsi qu’une « meilleure conservation des détails et la réduction des images fantômes ».

Avant Après

Tous ces phénomènes ont été très exhaustivement rapportés par les utilisateurs et observateurs, qui n’ont eu de cesse de reprocher à AMD son retard par rapport à Nvidia sur la qualité d’image de sa technologie en plein jeu. Les exemples sont ici probants avec un scintillement bien moins prononcé, y compris sur les scènes fixes.

Avant Après

Ratchet & Clank: Rift Apart sera le premier jeu à utiliser le FSR 3.1 via un futur patch, qui améliorera sensiblement son implémentation à en croire ces premiers exemples. On espère que cette nouvelle version sera déployée rapidement dans de nombreux autres jeux à l’avenir.

Sur ce point, AMD a aussi du retard sur Nvidia et son DLSS, qui permet aux joueurs d’en appliquer les dernières versions sans attendre un éventuel patch, mais en remplaçant un simple DLSS dans les fichiers du jeu. Le constructeur a cependant annoncé une nouvelle API FidelityFX qui « facilite le débogage pour les développeurs et assure la compatibilité avec les versions mises à jour du FSR ».

La génération d’image FSR compatible avec la concurrence

L’autre grande nouveauté de ce FSR 3.1 est la possibilité d’utiliser la génération d’images de la technologie en plus des autres technologies d’upscaling concurrentes.

Concrètement, il sera possible d’activer le DLSS de Nvidia ou le XeSS d’Intel en parallèle au FSR 3.1 pour améliorer les performances, y compris sur les cartes graphiques non AMD. Cela sera notamment utile pour les jeux compatibles avec le DLSS, mais sans la composante frame generation, comme Avatar : Frontiers of Pandora.

AMD conseille toujours d’utiliser sa technologie avec des jeux tournant à un mimum de 60 images par seconde, notamment pour prévenir les éventuels soucis de latence.

Pour conclure, le constructeur a dévoilé la liste des prochains jeux qui seront compatibles avec son FSR 3 (et probablement 3.1 pour certains d’entre eux) avec la présence de la future version PC de Ghosts of Tsushima, le très attendu Black Myth : Wukong, mais aussi Cyberpunk 2077 ou encore Dragon’s Dogma II.