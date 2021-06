FidelityFX Super Resolution : AMD fait marche arrière sur le support des cartes Nvidia GeForce

La technologie FidelityFX Super Resolution ne sera pas optimisée pour les cartes Nvidia GeForce. C'est ce dernier qui devra décider du support de ses cartes.

Ce mardi 1er juin, AMD a enfin présenté sa technologie FidelityFX Super Resolution, ou FSR. C’est elle qui doit permettre à la marque de concurrencer le DLSS de Nvidia et d’améliorer les performances grâce à une technique d’upscaling de l’image.

La surprise de l’annonce est l’ouverture de cette technologie : AMD a promis de la rendre open source et a même fait la démonstration de cette technique avec une GeForce GTX 1060. Finalement, ce ne sera pas aussi simple.

C’est sur Twitter que l’on a appris cette clarification de la part de Scott Herkelmann, responsable des produits AMD Radeon. Il indique que la firme ne proposera aucune optimisation pour les GeForce de Nvidia et que c’est à eux, Nvidia, de faire le travail pour adapter la technologie FidelityFX Super Resolution.

Thanks we are very excited to have you all try it out. Just to be clear though – we aren't optimizing it for GeForce – that will be up to them to do the work on behalf of their gaming community – we just proved it works 🙂

