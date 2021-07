L’iPhone 13 pourrait disposer d’une charge rapide d’au moins 25 W

Attendu à la rentrée, le prochain iPhone pourrait faire des progrès en termes de batterie et supporter une charge rapide de 25 W, selon plusieurs rumeurs.

Le prochain iPhone 13 ne s’annonce pas révolutionnaire, mais il pourrait faire quelques progrès sur ses points les plus faibles. À commencer par la batterie.

On sait que les appareils à la pomme ne sont pas connus pour être les plus endurants, même si Apple a fait un bond dans ce domaine depuis l’iPhone 11 Pro Max. Mais la prochaine déclinaison attendue pour septembre pourrait venir combler une lacune de taille : la charge rapide filaire.

Petite augmentation, mais grands effets ?

Jusqu’à présent, l’iPhone supportait la charge rapide avec un adaptateur secteur jusqu’à 20 W, même si la prise était plus puissante. Selon plusieurs rumeurs venues de Chine, l’iPhone 13 (ou 12s) pourrait être compatible avec des chargeurs filaire allant jusqu’à 25 W. Apple serait même disposé à mettre en vente son propre adaptateur secteur de 25 W contre 20 W actuellement. Le MagSafe pour la charge rapide par induction resterait, quant à lui, à 15 W.

Fondamentalement, comme le note le site MacRumors qui remonte l’information, le changement ne sera pas drastique et la charge complète d’un iPhone nécessitera encore un certain temps. Cela devrait cependant s’accompagner d’une augmentation de capacité des batteries de la prochaine gamme, notamment sur les modèles avec écran de 6,7 pouces et la possibilité de voir arriver le always-on ainsi que le taux de rafraîchissement à 120 Hz.

Selon nos informations, il est même possible que le prochain iPhone voie sa charge rapide grimper jusqu’à 30 W. On est bien loin des chargeurs 5W qu’Apple fournissait dans la boîte jusqu’à l’iPhone 11… Réponse en septembre pour voir le gain de temps réel.