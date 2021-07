iPhone 13 : l’écran devrait enfin faire comme celui des appareils Android

Murmurée depuis longtemps, une nouvelle fonction devrait faire son apparition sur le prochain iPhone 13, selon Mark Gurman. L'écran always on avec un taux de rafraîchissement variable jusqu'à 120 Hz est en approche.

Si le monde s’est bien mis à tourner de nouveau correctement et que les planètes sont bien alignées, les prochains iPhone 13 devraient pointer le bout de leur nez d’ici moins de deux mois. Et c’est donc le moment où les rumeurs vont s’accélérer.

Certaines sont de longue date et reviennent à la charge régulièrement (nouveau design du module photo, nouveaux capteurs, batterie plus grosse, stockage plus important…). D’autres se peaufinent au fil du temps.

Du 120 Hz variable pour permettre l’affichage permanent

Et parmi les rumeurs insistantes, Mark Gurman est venu renforcer celle sur l’écran. Dans sa newsletter hebdomadaire, le journaliste de Bloomberg est revenu sur l’arrivée probable de la technologie always on, apanage jusque-là de l’Apple Watch, qui pourrait faire son apparition sur le prochain iPhone. Une technologie bien connue depuis longtemps par les utilisateurs de smartphones Android.

Attendez-vous à une puce A15 plus rapide, à une encoche plus petite, à un nouvel écran pour une meilleure autonomie de la batterie et au potentiel mode always on de l’Apple Watch, ainsi qu’à un taux de rafraîchissement de 120 Hz et à des mises à niveau de l’enregistrement vidéo.

Le taux de 120 Hz est murmuré depuis bien longtemps et pourrait enfin faire son apparition. Et comme sur la montre connectée qui peut profiter d’un taux de rafraîchissement descendant jusqu’à 1 Hz pour économiser la batterie, l’iPhone proposerait un taux de 120 Hz variable pour permettre le always on et donc l’affichage permanent.

20 % d’iPhone en production pour le lancement

Le always on permettrait d’avoir accès à l’heure, certaines applications ou notifications, la météo et bien d’autres informations sans avoir à déverrouiller ou réveiller l’écran.

Selon Bloomberg, Apple aurait déjà passé commande d’une première fournée de 90 millions de nouveaux iPhone, bien plus que les années précédentes (+20 % par rapport à 2020).